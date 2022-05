Den omdiskuterede retssag mellem eksparret Johnny Depp og Amber Heard er ved at nå til vejs ende og torsdag indtog en tårevædet Heard atter vidneskranken.

Her berettede skuespillerinden om, hvordan hun hver eneste dag bliver udsat for chikane, herunder dødstrusler, som følge af den mediebevågenhed, retssagen har fået.

Ifølge Amber Heard har de daglige dødstrusler nemlig fået sig en markant stigning, fra hundredvis til tusindvis, efter retssagens start.

»Jeg bliver chikaneret, truet, ydmyget … hver eneste dag. Folk vil slå mig ihjel, og de fortæller mig det. Hver dag,« forklarede en dybt berørt Amber Heard i retssalen i Virginia og tilføjer:

Amber Haerd i vidneskranken. Foto: MICHAEL REYNOLDS / POOL Vis mere Amber Haerd i vidneskranken. Foto: MICHAEL REYNOLDS / POOL

»Måske er det nemt at glemme, at jeg er et menneske.«

Desuden forklarede hun, at hun håber på, at retssagen vil give hende mulighed for at genvinde sin »stemme«, og at hun havde »retten som amerikaner« til at udgive den klumme i Washington Post i 2018, der lægger til grund for hele sagen.

I klummen kom hun med påstande om hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug, og selv om hun ikke nævnte eksmanden ved navn, har Johnny Depp altså valgt at sagsøge ekskonen for injurier grundet denne. Han kræver erstatning på intet mindre end 50 millioner dollar, hvilket svarer til omtrent 375 millioner kroner.

Amber Heard har valgt at modsagsøge eksmanden – ligeledes for injurier – for det dobbelte. Hun ønsker nemlig 100 millioner dollar, svarende til cirka 750 millioner danske kroner.