Klædt i sort og med sammenknebne øjne, der havde svært ved at holde tårerne tilbage, hastede hun ud af retsbygningen og ind i den ventende sorte bil. Men ikke hurtigt nok til at undgå de råb, der i halvanden måned havde været en del af hendes liv.

‘Buuuuh’ lød det. ‘Løgner. Løgner’. Så smækkede Amber Heard bildøren.

Scenen foran retten i Virginia onsdag satte det foreløbige punktum for en af de mest omtalte kendis-sager i nyere tid. Mellem Johnny Depp og hans ekskone Amber Heard.

En retssag, begge rent teoretisk vandt. Men som alligevel tippede til Johnny Depps fordel.

»Der er ingen ord for den skuffelse, jeg føler i dag. Jeg er knust over, at bjerget af beviser stadig ikke var nok til at modstå min eksmands uforholdsmæssige magt og indflydelse,« udtalte Amber Heard efter dommen.

Men også en retssag, der har delt store dele af verden i to. I dem, der hader Amber Heard. Og dem der elsker og hylder hende.

Men hvem er hun egentlig, 36-årige Amber Heard. Hende, som videnskaben i 2016 udråbte verdens smukkeste kvinde? Hende, den seje actionheltinde med det flammende røde hår fra ‘Aquaman’?

Så sej så Amber Heard ud i rollen som prinsesse Mera i 'Aquaman'. Foto: Warner Bros PR Vis mere Så sej så Amber Heard ud i rollen som prinsesse Mera i 'Aquaman'. Foto: Warner Bros PR

Amber Heard er født og voksede op på en gård uden for Austin, Texas. Men allerede som lille drømte hun om noget større. Noget mindre jordnært.

Hun meldte sig til enhver skønhedskonkurrence i staten. Fik små lokale virksomheder til at sponsorere hende. Så blev hun teenager. En rebelsk én.

»Jeg var træt det konservative, gudfrygtige Texas, så jeg blev en stædig, biseksuel, veganer-ateist,« har hun sagt om sine teenageår.

17 år gammel tog Amber Heard konsekvensen. Droppede ud af skolen og satte kurs mod Hollywood. Nu ville hun for enhver pris være skuespiller.

»Jeg tog til audition til selv den mindste rolle. Fra ‘lækker pige nummer tre’ til ‘datter på vej til kollegium’. Jeg satte mig bagest i busserne, så jeg kunne skifte tøj under frakken,« som hun har beskrevet i et interview med Glamour.

51 roller er hun krediteret for på filmsitet IMDb. Mange af dem forglemmelige biroller som den lækre kæreste til stjerner som Kevin Costner, James Franco, Nicolas Cage og Johnny Depp.

Johnny Depp og Amber Heard mens kærligheden stadig var intakt. Her i forbindelse med premieren på 'The Danish Girl', som hun spillede med i. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Johnny Depp og Amber Heard mens kærligheden stadig var intakt. Her i forbindelse med premieren på 'The Danish Girl', som hun spillede med i. Foto: GIUSEPPE CACACE

»Jeg har gjort det bedste, jeg kunne uden at have haft den luksus at være selektiv,« som Amber Heard sagde i samme interview om de mange stereotype roller, der har spillet på hendes udseende.

Hun var træt af, forklarede hun, at det forventedes, at hun skulle undskylde for sit udseende. At det lå mellem linjerne, at hendes skønhed og seksualitet udelukkede magt.

»Min seksualitet, min femininitet, og hvordan jeg vil udtrykke den, er min og min egen,« sagde Amber Heard, som i 2018 blev borgerrettighedsorganisationen ACLUs ambassadør for kvinderettigheder og er blevet et forbillede for mange.

Samme år tegnede der sig endelig et gennembrud i Amber Heards horisont. Nemlig rollen som prinsesse Mera i superheltefilmen ‘Aquaman’.

Filmen – og Amber Heard – blev en kæmpe succes. Men som Hollywood Reporter påpegede, udsprang meget af fascinationen omkring Amber Heard stadig fra hendes romancer.

Ud fra videnskabelige formler blev Amber Heard i 2016 udråbt til verdens smukkeste kvinde. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Ud fra videnskabelige formler blev Amber Heard i 2016 udråbt til verdens smukkeste kvinde. Foto: LOIC VENANCE

På det tidspunkt havde hun i fire år været i et lesbisk forhold med kendis-fotografen Tasya van Ree. Så fulgte fire år med og en beskidt skilsmisse fra Johnny Depp, som hun mødte i 2009 under indspilningen af filmen 'Rum Diary'. Afløst af et år med Tesla-milliardæren Elon Musk.

Kendis-forhold, der stjal fokus fra gennembruddet. Og på ingen måde gav hendes skuespillerkarriere det forventede boost.

Til gengæld voksede Amber Heards aktivistiske fanskare. Godt hjulpet på vej af hendes store åbenhed om sin biseksualitet. Om partnervold. Om hævnporno.

Men så kom retssagen.

Mener du, at Amber Heard har skadet metoo bevægelsen?

Halvanden måneds mudderkastning i retten i Virginia. Og linjerne blev trukket endnu skarpere op. Mellem hader, hader ikke.

Amber Heard har stadig mange følgere. Men mange er faldet fra. Har set og hørt det, der udspillede sig i retten som et tilbageslag for hele MeToo-bevægelsen og ofre for partnervold.

‘Løgner! Løgner!« råbte den 57-årige Diane Yetman ifølge The Washington Post uden for retten onsdag og uddybede, at Amber Heard med sine løgne havde skadet alle de sande ofre for vold i hjemmet.

Selv hundene var på Johnny Depps side uden for retten. Foto: EVELYN HOCKSTEIN Vis mere Selv hundene var på Johnny Depps side uden for retten. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

Sandsynligvis har hun også skadet sin egen karriere. Under sagen har mere end 4,4 millioner mennesker skrevet under på en begæring om, at Amber Heard bliver fjernet fra rollelisten i den kommende opfølger til ‘Aquaman’.

Hvad enden bliver? Hvem ved. Foreløbig har Amber Heard anket dommen.

