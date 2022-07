Lyt til artiklen

Amber Heard har anket juryens dom i den bistre retssag mellem hende og eksmanden Johnny Depp.

Torsdag indsendte skuespillerindens advokater nemlig hendes anke til domstolen i Fairfax County, Virginia, hvor den seks uger lange retssag fandt sted - og hun blev dømt til at betale sin eksmand intet mindre end 10 millioner dollar i erstatning.

Det beskriver flere udenlandske medier, heriblandt TMZ, som er i besiddelse af retsdokumenterne.

Det er ellers ikke mere end otte dage siden, at Amber Heard fik den nedslående melding, at retten havde afvist hendes ønske om at lade sagen gå om.

Hun mente ellers, at retssagen skulle være blevet »kompromitteret« på grund af, at et jurymedlem uden rettens vidende havde ladet sig udskifte med en anden person fra sin husstand.

Retten vurderede dog, at det indkaldte jurymedlem lige så vel kunne have været faren som sønnen i den givne husstand, hvorfor skuespillerindens ønske ikke blev imødekommet.

Amber Heard blev dømt til at betale sin eksmand hele 15 millioner dollar i alt: de ti millioner i erstatning og derudover en såkaldt straf på fem millioner dollar.

I Virginia er der dog et loft på disse straffe, hvorfor hun slipper med 350.000 dollar. Hun ender derfor med at skulle betale Johnny Depp 10,350 millioner dollar svarende til 72,3 millioner kroner – medmindre, at retssagen nu skal gå om på baggrund af anken.

Selv blev Amber Heard tilkendt to millioner dollar i erstatning, hvilket svarer til mere end 14 millioner danske kroner.