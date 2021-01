Selv om det er mere end fem år siden, at hun blev renset helt for det spektakulære mord på sin bofælle, plages amerikanske Amanda Knox stadig af sagen, der trak overskrifter verden over.

Folk peger stadig fingre af hende og har ikke megen sympati, fortæller den nu 31-årige kvinde i et større interview med Sunday Times ifølge Daily Mail.

Igennem årene har især den britiske befolkning haft det svært med Amanda Knox, da hun i en periode var mistænkt på mordet på bofællen Meredith Kercher, der var brite. Og ifølge Knox er folk efter hende, uanset hvad hun foretager sig.

Blandt andet kritiserer folk hende for at udnytte sin oplevelse til at tjene penge.

Amanda Knox da hun var retten i 2011. Foto: GIORGIO BENVENUTI Vis mere Amanda Knox da hun var retten i 2011. Foto: GIORGIO BENVENUTI

»Folk virker til at tro, at der kun kan været ét ægte offer,« siger Knox, der blandt andet har lavet en True Crime podcast og har et samarbejde med ‘The Innocence Projekt’ for at afhjælp folk, der ligesom hende selv, har fået en forkert dom.

»Jeg eksisterer kun gennem Meredith morders linse i nogle folks hoveder. De glemmer, at jeg er et menneske,« lyder det fra Amanda Knox.

Blandt andet fik hun kritik fra Meredith Kerchers familie, da hun i 2019 for første gang siden sin løsladelse i 2011 besøgte italien. Kercher-familiens advokat anklagede i den forbindelse Knox for at bruge sagen, som fortsat er smertefuld for familien, til at få opmærksomhed.

En anden gang, hvor Amanda Knox trak overskrifter var i november, da hun fik den britiske tv-vært Piers Morgan til at rase, efter hun på twitter havde skrevet en joke i forbindelse med præsidentvalget i USA.

Meredith Kercher blev dræbt under sit ophold i Perugia. Foto: PIETRO CROCCHIONI Vis mere Meredith Kercher blev dræbt under sit ophold i Perugia. Foto: PIETRO CROCCHIONI

'Ligemeget hvad der sker, så kan de næste fire år ikke være lige så slemme som de fire år, jeg studerede i udlandet, vel?', lød det fra Knox med hentydning til mordet på Meredith og hendes tid i fængsel under opholdet i Italien.

Det faldt flere brugere – heriblandt Piers Morgan for brystet – da de mente, at det var upassende at joke med et mord.

Andre gange kommer hun mindre frivilligt i medierne. Som for eksempel da Meredith Kerchers drabsmand Rudy Hermann Guede i december blev løsladt fra fængsel. Der var der mere fokus på Amanda end på ham. Og det gør Amanda Knox rasende.

»Hans navn er Rudy Guede. Hendes navn er Meredith Kercher. Det eneste navn, der ikke skulle være i den overskrift er mit,« siger hun i interviewet med Sunday Times.

Amanda Knox, da hun i 2015 blev frikendt for mordet. Foto: JASON REDMOND Vis mere Amanda Knox, da hun i 2015 blev frikendt for mordet. Foto: JASON REDMOND

Det var i november 2007, at den 21-årige britiske udvekslingsstudent Meredith Kercher blev dræbt i den lejlighed, hun boede i i Perugia i Italien.

Den unge studerende blev stukket 47 gange, og hendes halvafklædte krop blev fundet i et af lejlighedens værelser.

Amanda Knox og hendes daværende italienske kæreste, Raffaele Sollecito, blev anklaget for mordet. Amanda Knox nåede at sidde i fængsel i fire år, før den italienske højsteret omstødte dommen, og hun blev frifundet.

Det er ikke pæne ord, som det italienske retssystem og politi gennem årene har fået med på vejen af Amanda Knox, der mener, at politiet fra starten af havde sat sig fast på, at det var hende, der stod bag mordet. Blandt andet fortæller hun, at politiet fokuserede meget på hendes sexliv.

Knox er i dag gift med musikeren Colin Sutherland og bor i Seattle. Hun skriver blandt andet bøger og hjælper folk, der fejlagtigt er blevet dømt for forbrydelser. Desuden har hun medvirket i en Netflix-serie om sagen.