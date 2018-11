Den 27. marts 2015 blev amerikanske Amanda Knox endegyldigt frifundet for drabet på sin værelseskammerat Meredith Kercher.

Siden har hun gjort karriere som retsplejelovs-aktivist, forfatter og tv-vært, og nu er hun også blevet forlovet.

På sin Instagram-profil fortæller 31-årige Amanda Knox, at hun er blevet forlovet med sin kæreste, Christopher Robinson.

Parret har datet siden 2015, og Christopher Robinson, der stammer fra Seattle, er digter og forfatter.

Vis dette opslag på Instagram We braved the Goodwill Glitter Sale like pros (wearing only spandex and slip-ons so we could try anything on without dressing rooms) and I got this sweet hat (among too many other fabulous things)! Happy hunting today, everyone! Et opslag delt af Amanda Knox (@amamaknox) den 11. Nov, 2018 kl. 11.56 PST

Efterfølgende har det nyforlovede par delt en video af frieriet på YouTube.

Amanda Knox trak overskrifter over hele verden, da hun i 2007 blev mistænkt for at have voldtaget og dræbt sin britiske værelseskammerat, den 21-årige Meredith Kercher, under et udvekslingsophold i Italien.

Anklagerne hævdede, at Meredith Kercher var død som følge af en sexleg, hvor Amanda Knox, hendes daværende kæreste, Raffaele Sollecito, og en tredje person, Rudy Guede, var med. To gange blev Amanda Knox kendt skyldig, og samme antal gange blev hun frikendt – senest i marts 2015, hvor det var definitivt.

Selvom Rudy Guede har tilstået, beviserne alene peger på ham, og han er dømt for mordet, forfølger sagen stadig Amanda Knox. Meredith Kerchers familie er overbeviste om, at Amanda Knox på en eller anden måde har været skyldig eller medskyldig i drabet, hvilket de flere gange har givet udtryk for.