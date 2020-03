Tre uger.

Det er så længe, at barnestjernen og skuespillerinden Amanda Bynes' og Paul Michaels forhold kunne holde til titlen som forlovede.

Kærligheden er nemlig brast for den 33-årige Bynes, der annoncerede den glædelig nyhed på Valentinesday tilbage i februar.

Det er Amanda Bynes eksforlovede, Paul Michael, der bekræfter bruddet. Det gør han over for ugebladet InTouch, hvor han også afslører, at der umiddelbart ikke er noget ondt blod mellem det tidligere par.

»Jeg elsker hende. Hun er min bedste ven,« siger han.

Amanda Bynes og Paul Michael mødte hinanden under et møde i Anonyme Alkoholikere. De blev forlovet efter blot få måneder som kærester.

Den 33-årige skuespillerinde, der blandt andet er kendt for filmene 'Hairspray' og 'Easy A', har endnu ikke udtalt sig om bruddet.

Hun har dog slettet alle opslag med hende og Paul Michael på sin Instagram, hvor hun den 14. februar annoncerede forlovelsen.