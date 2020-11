Følelserne er mange og overvældende. Det fortæller Amalie Szigethys mor, der torsdag igen er blevet mormor.

29-årige Amalie Szigethy har fået foretaget et vellykket kejsersnit og kan dermed hilse sin anden datter velkommen, men den gode nyhed kommer efter, man i familien tog afsked med Amalies far.

Nemlig Lotte Lytton Kejsers tidligere mand, Thomas Szigethy som gik bort fire dage inden fødslen.

»Det er så stort at blive mormor igen. Nu er jeg jo både mormor og farmor, og hver gang er det lige stort. Jeg har også tudet lidt i dag. Også nu hvor Amalies far gik bort for nyligt,« siger hun, da B.T. har fat i hende:

Lotte Kejser siger, at hun ikke kan vente med at få sit nye barnebarn i sine arme. (arkivfoto). Foto: Søren Bidstrup Vis mere Lotte Kejser siger, at hun ikke kan vente med at få sit nye barnebarn i sine arme. (arkivfoto). Foto: Søren Bidstrup

»Den lille pige ligner både Malle (Amalies mors kælenavn for sin datter, red.) og Malles far. Så det er virkelig de store følelser, der gør sig gældende i dag.«

Lotte Lytton Kejser har endnu ikke set sit nye barnebarn. Det har coronaen sat en stopper for, da der kun må være en anden på hospitalet foruden moren, og det skulle naturligt nok være faren til barnet, Mikkel Skelskov.

Han har dog ringet og sendt billeder af pigen, som mormoren kalder 'en stor, flot pige'.

Desuden kan Lytton Kejser afsløre, at pigen allerede er dygtig til at tage imod morens bryst, så amningen er kommet i gang på en god måde.

Pigen kom til verden lidt over ti om tirdagen ved planlagt kejsersnit som sin storesøster.

Den stolte mormor har dog fået besked på ikke at dele, hvor lang og hvor tung pigen er. Det er noget moren selv vil dele med verden.

Men alt er i hvert fald gået godt, og den lille pige er sund.

»Et kejsersnit er jo ikke fuldstændig uden risici, og derfor er hele familien bare lettede og virkelig glade nu,« siger mormoren.

Hun kan ikke vente til at møde det seneste skud på familiestammen.

»Jeg kan simpelthen ikke vente, til jeg skal holde hende i mine arme,« siger hun videre.

Amalie Szigethy deler som nævnt sine døtre med Mikkel Skelskov, som hun ad flere omgange har dannet par med.

Der var en periode efter deres første datter Josphine blev født, hvor de to ikke talte sammen, men de begravede stridsøksen og kan nu glæde sig over igen at blive forældre sammen, på trods af, at de ikke danner par.