Amalie Szigethy er en af Danmarks mest kendt ansigter, og for tiden medvirker hun i realityprogrammet 'Forsidefruer'.

Men stod det til hendes mor, så skulle det tv-program være fortid for datteren.

»Jeg synes ikke, Amalie skal fortsætte, men det er hendes valg. Det er hendes levevej, og hun skal tjene penge på det, og hun tjener penge på det,« siger Charlotte Lytton Kejser og uddyber:

»Omvendt kan man også sige at 'stikke hovedet i jorden', det ligner jo heller ikke hende eller mig for den sags skyld, så et eller andet sted, har hun en power og en drive til at fortsætte derudaf.«

Charlotte Kejser, Amalie Szigethys mor, på den røde løber ved TV-Prisen 2020. Foto: Nørgaard & Nørgaard. Vis mere Charlotte Kejser, Amalie Szigethys mor, på den røde løber ved TV-Prisen 2020. Foto: Nørgaard & Nørgaard.

I ‘Forsidefruer’ har man kunnet følge med i, hvordan Amalie Szigethy og Janni Ree, som tidligere var meget tætte venner, er raget uklar med hinanden. Noget af det, kontroversen har handlet om er, at Janni Ree mener, Amalie Szigethy har bagtalt hende foran kameraet. De to er efterfølgende blevet voldsomt uvenner.

Det var på den røde løber lørdag aften, at Charlotte Kejser fortalte om sine bekymringer. Hun og datteren var mødt op, da de var nominerede til en af de fornemme priser. Her gjorde hun helt klart, at hun mente, Amalie Szigethy bliver kørt på af de andre deltagere i programmet.

»Jeg vil sige, at det er hårdt som mor at se sit barn blive gjort fortræd af nogle ældre damer, som har langt mere livserfaring end hende.«

»Amalie er jo en lille uskyldig svane nærmest. Altså mere eller mindre. Jeg ved godt, hun har været en hård cookie, men ser man på hendes liv og deres liv, så kan jeg godt forstå, hun er et nemt offer.«

Amalie ved årets TV-Prisen. Foto: Nørgaard & Nørgaard. Vis mere Amalie ved årets TV-Prisen. Foto: Nørgaard & Nørgaard.

Efter sidste sæson blev der holdt et talkshow i slutningen. Her synes Charlotte Kejser heller ikke, de andre var fair.

»Jeg synes, det talkshow var meget malplaceret, for det handlede om, hvorvidt min plads i ‘Forsidefruer’ var relevant eller ej, men det handlede også om at få Amalie ned med nakken, synes jeg.«

Hun slår dog fast, at beslutningen er op til Amalie selv. Noget reality-kendissen også har valgt at gøre:

»Jeg stopper ikke i ‘Forsidefruer. Jeg skal stadig være med.«