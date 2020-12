Amalie er alenemor til to piger, og hun kunne ikke være mere lykkelig.

Amalie Szigethy blev mor for anden gang med planlagt kejsersnit den 26. november. Lille Hannah er faldet godt til hos sin mor og storesøster Josephine på fire år, som viser stor interesse for sin lillesøster.

»Der er rigtig mange, der siger, at søskende bliver jaloux, og selvfølgelig vil der være en form for jalousi, men Josephine knuselsker Hannah – fuldstændig. Hun passer på hende, kysser og krammer hende hele tiden. Hun spørger ind til hende, og hun vil direkte hjem efter børnehave, så hun kan komme hjem til Hannah,« fortæller Amalie til Realityportalen.

De få gange, hvor Josephine har givet udtryk for jalousi, har Amalie været god til at takle det.

»Jeg kan mærke, at hun reagerer på, at hun ikke har mig 100%, fordi jeg selvfølgelig går med en nyfødt, men jeg synes, at vi er gode til at snakke om følelser, og jeg er god til at håndtere Josephine i de øjeblikke, hvor jeg kan se, hun bliver ked af det eller reagerer. Børn kan også blive frække, når de ikke bliver set og hørt, men jeg er god til at se og snakke med hende om det. Og det er slet ikke et stort problem, der er mere lykke end problemer,« fortæller Amalie, der er ovenud lykkelig over, hvor nem en baby, hun har fået.

»Hun (Hannah red.) græder nærmest ikke. Hun giver flot udtryk for, hvad hun vil, og hun er tryg og kan tåle larm. Hun finder sig i, at Josephine kysser hende, holder hende og sætter hendes tøj. Josephine har skiftet ble på hende, og Hannah ligger bare og synes, det er skønt. Jeg har virkelig været heldig. Det er helt fantastisk,« fortæller Amalie.

Skal tage den med ro

Efter kejsersnittet har Amalie fået besked på at tage den med ro, så såret kan hele. Det har også betydet, at hun ikke selv har kunnet aflevere Josephine i børnehave.

»Hendes anden side af familien hjælper til, og så har vi nogle venner fra børnehaven, som hjælper. Jeg må simpelthen ikke, selvom jeg har lyst,« fortæller Amalie, der regner med selv at kunne komme ud og gå i denne uge.

Amalie fik også kejsersnit med Josephine, så hun har helt styr på, hvornår kroppen er klar igen, og hvad man skal være opmærksom på.

»Selvfølgelig skal man holde øje med infektion, og så er der en akutlinje, jeg kan ringe til, hvis jeg bliver i tvivl om noget,« fortæller Amalie, der nyder juledagene med sine to piger.

Amalies børn Josephine og Hannah. Foto: Privat Vis mere Amalies børn Josephine og Hannah. Foto: Privat

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.