Firmaet blev stiftet i forbindelse med en webshop, som Amalie trak sig fra efter tre måneder, fordi hendes partnere stillede for høje krav til hendes arbejdsindsats.

I tirsdags anmodede ‘Forsidefruen’ Amalie Szigethy om at få opløst hendes firma, AS Entertainment. Det fremgår af det offentlige virksomhedsregister.

– Det er ganske uskyldigt. Firmaet har aldrig været i brug, derfor vil jeg gerne have det lukket, uddyber Amalie til Realityportalen. Firmaet blev i sin tid stiftet i forbindelse med, at Amalie kastede sig ud i at designe børnetøj under navnet José José studio. Børnetøjswebshoppen startede hun sammen med to andre kvinder, Karina og Signe, hvor firmaet AS Entertainment så skulle udgøre Amalies del af José José studio.

Amalie: De havde for høje forventninger til mig

Men nu har Amalie altså anmodet om endegyldigt at lukke firmaet, som hun stiftede i september 2018, og som hun aldrig har brugt.

Amalie nåede dog at designe en julekollektion for José José studio, før hun efter få måneder droppede samarbejdet med de to kvinder tilbage i januar 2019

Dengang forklarede Amalie til Realityportalen, at hun trak sig, fordi der havde været for lidt ros hendes vej, for meget pres og for høje forventninger til, hvad hun ville kunne bidrage med.

– Jeg har kunne bidrage med min smag inden for tøj, og jeg kan finde ud af at designe. Jeg har gode idéer; jeg har mine følgere; jeg har pressen og jeg har mit tv-program. Det er dét, jeg primært kunne bidrage med i projektet, og det har pigerne godt vidst fra start, men de har forventet mere af mig, forklarede Amalie dengang til Realityportalen og fortsatte:

– Jeg må kaste håndklædet i ringen, for jeg kunne ikke gøre mere. Jeg har også et lille barn. Jeg har et tidspunkt, hvor jeg skal hente og aflevere. Jeg har et tv-show, jeg skal passe, og jeg har mine sociale medier. Jeg har også andet. Og det er bare skide ærgerligt, for det gik faktisk rigtig godt, og der var en masse opmærksomhed omkring det. Folk de købte ind på det, men det gik simpelthen bare ikke indbyrdes, så jeg var nødt til at trække mig. Jeg var nødt til at afstresse mig selv og fokusere på de andre ting.

De to tidligere partnere, Karina og Signe, har dog kørt webshoppen med bæresdygtigt børnetøj videre under navnet VACVAC studio. Så børnetøjswebshoppen lever videre uden Amalie, der nu har sat det officielt sidste søm i kisten for hendes gamle drøm.

