Se Amalie Szigethy på den røde løber til TV-Prisen på billedet øverst.

Amalie Szigethy er for nylig blevet single, og det udnytter hun ved at klæde sig udfordret til årets awards show ‘TV-Prisen 2020’, hvor hun er nomineret med sin mor, Lotte, i kategorien ‘Bedste short form non-scripted’ med serien ‘Der er et yndigt land’.

»Når man er blevet single, så kan man selvfølgelig tillade sig lidt mere, og om ti år vil jeg da sikkert også kigge tilbage og sige ‘wow’. Så når man nu er ung og alenemor…«

»Og har en god bagdel,« afbryder Amalies mor, Lotte. Som er stolt af Amalies flotte outfit og figur.

Amalie fortæller, at hun har det fantastisk igen efter at være blevet single, og at hun nu bare fortsætter som mor, som er en rolle, hun trives godt i.

Amalies datter, Josephine, bliver til aften passet hos Josefines far.

»Josefine er hos sin far, når jeg har brug for det, og sådan fungerer det rigtig godt. Jeg er rigtig glad for det forhold, vi har omkring Josephine. Han får lov at se hende, når han har lyst, og ellers hvis jeg har brug for hjælp. Og det fungerer rigtig godt,« fortæller Amalie.

Ifølge Amalie har hun et fantastisk forhold til Josephines far.

»Vi hygger os og griner, han er en god far og en sød mand. Vi har alle vores fortid, og livet går videre,« afslutter Amalie.

Amalie og Lotte vandt desværre ikke prisen som ‘Bedste short form non-scripted’ med serien ‘Der er et yndigt land’, men de ønsker at fortsætte tv-rejsen.

»Vi har det skidesjovt, når vi laver tv, og vi har fået nogle gode oplevelser, så derfor skal vi stadig lave tv sammen,« afslører Amalies mor, Lotte.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk