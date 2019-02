Det er efterhånden to måneder siden, at Amalie Szigethy havde debut som radiovært.

I slutningen af november kom det frem, at Amalie Szigethy havde landet et job som radiovært på et helt nyt morgenprogram på verdens største radiobrand, Radio NRJ, som 1. november vendte tilbage til Danmark efter fem år væk fra de danske frekvenser.

Mandag den 3. december havde hun så debut, og nu er ‘Forsidefruer’-baben altså næsten to måneder inde i sit nye job.

»Det er spændende! Vi filmer ikke ‘Forsidefruer’ lige nu, så det har været rigtig fedt, at muligheden har budt sig. Jeg synes, at det er fedt, at jeg kan få lov at se, hvordan det er ude på en rigtig arbejdsplads,« siger Amalie om sit nye job som radiovært.

Det har dog været lidt af et spring for Amalie at gå fra tv til radio, og hun har også mærket, at hendes følgere har skulle vænne sig til hendes nye job.

»Jeg synes, at folk har taget rigtig godt imod det. Det er selvfølgelig nyt – også for mine følgere. Jeg kan huske, at jeg lavede et opslag på Instagram umiddelbart efter, at jeg var startet, hvor jeg spurgte, om mine følgere ikke ville være søde at komme med nogle input til, hvad vi kunne snakke om i radioprogrammet. Jeg plejer at få mange kommentarer, når jeg spørger mine følgere om noget, men her gik den i stå,« fortæller Amalie og fortsætter:

»Jeg tror også kun, at der var fem folk, der skrev en kommentar til, hvad vi kunne snakke om. Der kunne jeg godt mærke: WOW! Det her, det er nyt. Det skal folk nok lige vænne sig til, og jeg tror stadig, at folk skal vænne sig til det, for det er stadig rigtig nyt.«

Amalie: Jeg er heldig

Der er dog ingen tvivl om, at Amalie har det rigtig godt i rollen som radiovært, og at hun føler sig priviligeret.

»Der er ingen tvivl om, at det er primetime for mig, når jeg får lov til at snakke, og jeg får lov til at lave noget, hvor det handler om mig selv inden for medieverdenen. Det er fedt for mig, og det er det, jeg dur til og er god til. Det er fedt, at man kan få lov til at lave noget, man er elsker og er god til. Det er der ikke mange, som får lov til, så på den måde føler jeg, at jeg er heldig,« siger hun.

Og så går det rigtig fint med at få jobbet til at passe med livet som mor for datteren, Josephine.

»Det går så fint. Der er ingen sygdomme eller katastrofer, som skulle gøre, at det ikke går godt, så det er bare et ganske normalt hverdagsliv med et lille barn. Det er sådan, det er. Det er dejligt,« siger hun.

