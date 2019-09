Amalie Szigethy blev i 2010 landskendt for sin medvirken i reality-programmet 'Paradise Hotel', og nu afslører den 28-årige realitystjerne, at hun altid har haft en drøm om at blive kendt.

I programmet 'Til middag hos', hvor fire kendte danskere inviterer hinanden på middag hen over fire dage, fortæller Amalie Szigethy om de overvejelser, hun gjorde sig, inden hun blev kendt på tv.

I torsdagens afsnit fortæller hun sine tre gæster, at hun altid har drømt om at leve kendis-livet, og da B.T. snakker ned hende, fortæller hun, hvorfor hun netop ønskede det liv:

»Jeg ville gerne være kendt, fordi jeg havde en forestilling om, at det indebar et dejligt og nemt liv med rød løber, en masse opmærksomhed og noget flot tøj.«

28-årige Amalie Szigethy fortæller i 'Til middag hos', at hun altid har villet være kendt. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen Vis mere 28-årige Amalie Szigethy fortæller i 'Til middag hos', at hun altid har villet være kendt. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen

Amalie Szigethys mor, Lotte Lytton Kejser, var dengang meget imod datterens beslutning om at medvirke i 'Paradise Hotel'.

»Min mor blev meget ked af, at jeg havde meldt mig til 'Paradise Hotel', for det var ikke lige ønskescenariet for hende. Jeg kan huske, jeg blev meget ked af, at hun blev så påvirket af mit valg, men jeg var bare meget målrettet på at blive kendt, da jeg var yngre,« fortæller hun.

Blev kendislivet så, som du håbede på?

»Jeg fik da klart en bid af det liv, jeg drømte om, og det har givet mig nogle oplevelser og en masse muligheder indenfor medieverdenen,« siger hun.

Amalie Szigethy er torsdagens vært i programmet 'Til middag hos', hvor hun får besøg af skuespiller Jan 'Pyrus' Linnebjerg, danser Mille Funk og kageglade Ditte Julie Jensen. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen Vis mere Amalie Szigethy er torsdagens vært i programmet 'Til middag hos', hvor hun får besøg af skuespiller Jan 'Pyrus' Linnebjerg, danser Mille Funk og kageglade Ditte Julie Jensen. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen

Dog er der dele af kendis-livet, der ikke helt er, som hun havde forestillet sig, det ville være.

»Det blev måske ikke lige det nemme liv, jeg havde forestillet mig. Det har været en hård kamp, på grund af den start jeg fik, og jeg er blevet trampet på rigtig mange gange, men jeg har altid rejst mig op igen,« forklarer realitystjernen til B.T., mens hun fortæller, at hun i enkelte situationer fortryder sin deltagelse i 'Paradise Hotel':

»Paradise har formet mig til den person, jeg er i dag, men der er da nogle situationer, hvor jeg godt kunne have været det foruden. Eksempelvis til møder med nye folk, hvor jeg skal forklare, hvem jeg er, og lige dér fortryder jeg min deltagelse, for der har jeg ikke lyst til at fortælle dem, hvad jeg er kendt for.«

I videoen øverst kan du høre Amalie Szigethy fortælle om sin nye kæreste i programmet 'Til middag hos', der vises mandag til torsdag klokken 19 på TV3 og Viaplay.