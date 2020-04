Amalie Szigethy udelukker ikke, at hun skal have større bryster.

Det bliver dog først på den anden side af barn nummer to.

I sæson 7 af ‘Forsidefruer’ har man som seer kunne følge Amalie helt tæt i timerne op til og efter, at hun får et brystløft samt en brystforstørrende operation.

Nu afsluttes sæsonen med ‘Forsiderfruer Talkshow’.

Her fortæller Amalie fortæller til Jakob Kjeldberg, hvor glad hun er for resultatet.

Amalie kunne dog godt blive endnu mere tilfreds, og da hun giver udtryk for det, giver hun samtidig udtryk for, at en graviditet er under opsejling.

Faktisk lyder det først som om, at Amalie allerede er gravid, og det er også den opfattelse, de andre fruer får.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk