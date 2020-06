Mandag delte Amalie Szigethy et opslag fra politikeren Malthe Johan Poulsen (S), og det faldt ikke i god jord hos nogle af realitystjernens følgere på Instagram.

Opslaget handlede om den store demonstration 'Black Lives Matter', der blev afholdt i København søndag. Her deltog op mod 15.000 mennesker, og det mødte en del kritik fra Malthe Johan Poulsen.

I opslaget står der der blandt andet:

'Det her er hjernedødt! Vi har i måneder gjort ofre for at sikre vores ældre, vores syge og vores udsatte. Vi lukkede samfundet med konkurser, arbejdsløshed og ensomhed til følge. Nu vælger 10.000 mennesker at skide på det hele for at vise sympati med de sortes kamp mod diskrimination i USA. Sympatisk, men pokkers usolidarisk over for Danmarks syge og ældre.'

'Jeg er sikker på, at de ensomme på plejehjemmene, der ikke har set deres familie i tre måneder, føler jeres kamp. Det gør mig sgu vred.'

Ordene delte Amalie Szigethy kortvarigt på sin egen instagramprofil, inden hun valgte at slette opslaget igen. Det er nemlig strømmet ind med negative kommentarer og trusler, og i stedet har hun delt et nyt instagramopslag, hvori hun forklarer situationen.

'Først og fremmest skal det siges - gerne slå̊ en stor fed tyk streg over - at jeg IKKE er racist,' skriver Amalie Szigehty indledende i opslaget, som du kan se nedenunder. Hun fortsætter:

'Black lives matter - Ja, og jeg har super meget respekt for, at man demonstrerer I Danmark. Tag gerne mine ord ind til dig/jer. Men jeg forstår ikke, at man skal gøre det i denne tid.'

Vis dette opslag på Instagram Først og fremmest skal det siges - gerne slå en stor fed tyk streg over at jeg IKKE er rasict. Jeg kender selv mange som er udlænding og har venner som ikke har samme hudfarve som mig. Black lives matter - JA og jeg har super meget respekt at man demonstrere I Danmark. Tag gerne mine ord ind til dig/jer. MEN jeg forstår ikke at man skal gøre det i denne tid. Igår kopierede jeg en politikers opslag fra hans Facebook og lagde op på min Instagram og siden da skal jeg da ( holder lige vejret ) svinet til af “black lives matter” grupper. Jeg har respekt for jer og det i gør og jeg beklager dybt hvis det opslag jeg lagde op forvekslede til at jeg skulle være rasict og ikke havde samme holdninger, for det har jeg. Så guys, udlændinge, sorte, tynde, hvide ( you name it ) fald ned for fanden og stop haden. Jeg har kun kærlighed til jer og det i gør er kun godt, men tænk over den sygdoms pandemi vi har i verden og alt det vi også har været så gode at kæmpe mod. Jeg er ikke ude på en debat blot en mening. Jeg har slettet opslaget fra igår fordi jeg godt kunne se hvordan det kunne misforståes men jeg har stadig mine meninger og holdninger. Jeg vil lade det ligge nu og ikke gå ydeligere ind i debat men respekt herfra og pas på hinanden derude! X Amalie #blackouttuesday #Corona Et opslag delt af Amalie Szigethy✔ (@amalieszigethyprivat) den 8. Jun, 2020 kl. 8.41 PDT

Da B.T. fanger Amalie Szigethy på telefonen, kan man tydeligt høre, at hun er rystet over hele situationen:

»Jeg forstår det ikke. Jeg er ikke et ondt menneske. Det var også derfor, at jeg valgte at slette opslaget og så skrive en fælles besked, hvor jeg beklager, hvis jeg har trådt nogen over tæerne. Men jeg har stadig min mening og min holdning. Og det skal man have lov til.«

Amalie Szigethy fortæller videre, at hun har modtaget 'nogle virkelig grove beskeder', hvoraf hun bliver decideret skræmt.

»Nogle vi jo bare sige, at jeg skal ignorere det, når nu der er så mange, som bakker mig op. Men jeg vil ikke ignorere det. Jeg vil ikke have, at folk er sure på mig, fordi de tror, at jeg er racist. For det er jeg ikke,« siger Amalie Szigethy og tilføjer, at hun synes hele situationen har været skræmmende.

Og det er ikke kun det, som Amalie Szigethy finder meget ubehageligt. Det er nemlig tit anonyme personer med falske profiler, der sender grove beskeder, så hun aner i realiteten ikke, hvem det egentlig er, som skriver til hende.

»De her mennesker er lige pludselig ekstremt vrede på mig. Men nu skal vi lige slappe lidt af. Jeg er ikke racist, og jeg har fuld respekt for de demonstrationer, der foregår. Og black lives matter. Jeg er totalt med, men nu er der altså også corona i hele verden.«

Denne oplevelse har dog fået Amalie Szigethy til at tænke mere over, hvad hun lægger op på sin instagramprofil.

»Jeg synes, at alle mennesker har ret til at have en holdning. Men når det så er sagt, så kan jeg godt se pointen i, at jeg måske ikke skulle have delt det. Jeg har ikke læst 1.000 bøger om racisme og hvad ved jeg. Så der er jeg den forkerte at hive fat i.«

»Det burde måske ikke have været mig, der delte det. Men jeg kan ikke gøre noget ved det nu. Jeg har været ude og beklage. Og nu tænker jeg mig lige en ekstra gang om, inden jeg lægger noget på Instagram en anden gang,« siger Amalie Szigethy afslutningsvis.