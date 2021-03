Det var, da hun holdt sin førstefødte i armene og kiggede ind i de uskyldige babyøjne, at følelsen ramte hende. At hun bare vidste, at hun havde nået en milepæl.

»Jeg troede, og havde altid troet, at jeg skulle være afhængig af en mand. Men lige dér vidste jeg, at jeg skulle bygge det hele selv. Og at jeg nok skulle klare det. For jeg havde fået dét, som jeg drømte om.«

Hun er kendt fra Viaplays 'Forsidefruer' og har en kvart million følgere på Instagram, som trofast sender hjerter og kærlighed i lange baner, når hun poster billeder fra sit liv som mor til to.

Men at det var sådan, opskriften på lykke skulle se ud for den 29-årige realitystjerne Amalie Szigethy, gik først for alvor op for hende, da datteren Josephine for fem år siden kom til verden, og hendes liv nåede et vendepunkt.

Amalie Szigethy fortryder ikke sin fortid og de mange realityprogrammer, hun har deltaget i. Foto: Lars E/Nent Group Vis mere Amalie Szigethy fortryder ikke sin fortid og de mange realityprogrammer, hun har deltaget i. Foto: Lars E/Nent Group

»Hvis du ikke er bygget stærk, så bliver du det, lige så snart du står med dit barn i hænderne. Det er så fantastisk, hvordan man vokser med opgaven og vil gøre alt for sit barn.«

Nu står hun med nummer to, Hannah, i armene, laver små vuggende bevægelser på stedet, kysser sin tre måneder gamle småpludrende datter på panden og smiler veltilfreds over sit liv. Selvom det ikke helt ligner dét, hun engang så for sig.

»For jeg har altid drømt om hus, have, mand og en masse børn,« siger hun.

I dag har hun hus, have og foreløbig to børn. Manden er delvist ude af hendes lykkeligning.

Jeg møder tit den med 'du er jo slet ikke så dum, som du bliver gjort til' Amalie Szigethy om fordomme, når hun dater

Selvom det ikke har skortet på mænd i hendes liv, har kærligheden nemlig langtfra været nem for Amalie Szigethy.

»Man så jo mit forhold til Peter på tv, og siden da har det som offentlig person været svært at gå ud og finde en kæreste,« siger Amalie Szigethy, som for rullende kameraer blev kæreste med 'Ulven Peter' i realityserien 'Paradise Hotel', som i 2010 gjorde hende kendt i hele Danmark.

»Det har gjort, at man bliver mistroisk, for kan de lide én for den, man er, eller fordi man har været i tv og ugeblade? Så det med kærligheden har været supersvært. For mange har allerede en mening om mig.«

»Jeg møder tit den med 'du er jo slet ikke så dum, som du bliver gjort til' eller 'du indeholder meget mere, end jeg troede'. Og det er selvfølgelig dejligt med positiv feedback, men man bliver også lidt træt af at høre det.«

Det var true love, da Amalie og Peter mødtes under 'Paradise Hotel', men kærligheden holdt ikke. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Det var true love, da Amalie og Peter mødtes under 'Paradise Hotel', men kærligheden holdt ikke. Foto: Martin Sylvest Andersen

»For nej, jeg er ikke dum, jeg siger ikke sprogblomster hele tiden. Ellers havde jeg jo ikke klaret den,« siger Amalie Szigethy, som siden debuten på tv har kunnet leve af at være netop realitystjerne. Og dermed selvfølgelig også høster mange fordele ved at være kendt.

»Men der er altså også negative ting ved det. Primært når det handler om mænd.«

Så griner hun. Hjerteligt.

Og så er der dét, der spøger i kulissen. Forholdet til ham, der er far til begge hendes døtre. Mikkel Skelskov.

Amalie Szigethy med døtrene Josephine og Hannah. Foto: Pernille Skougaard/@skougaard_photography Vis mere Amalie Szigethy med døtrene Josephine og Hannah. Foto: Pernille Skougaard/@skougaard_photography

»Det går op og ned. Men vi er kærester og har valgt at prøve at få det til at fungere som familie,« smiler Amalie Szigethy, som har kendt og været sammen med Mikkel on-and-off i ti år.

Hvor det ender, ved hun ikke. Foreløbig har de valgt at bo hver for sig. Men der er – siger hun – en grund til, at hun altid vender tilbage til ham.

»Mikkel accepterer mig som den, jeg er. Han lader mig gøre, hvad jeg vil. De mænd, som jeg har været sammen med før Mikkel, er jeg altid blevet rettet på, blevet gjort forkert, hvor Mikkel bare altid har accepteret, at jeg er uperfekt, og faktisk godt kan lide det. Han lader mig karte rundt,« siger hun og er taknemmelig over, at de tilmed var enige om at sætte en lillesøster til Josephine i verden.

»Det var en gave, han også gerne ville give Josephine. Og jeg er så stolt over, hvor meget han er vokset med opgaven.«

Det gik det op for mig, at jeg fandeme ikke skal være afhængig af nogen mand Amalie Szigethys erkendelse efter at hun havde født Josephine

Så nu er Amalie Szigethy i en alder af 29 mor til to. Med hus og have og måske en mand.

»Men uanset hvad, gik det op for mig, at jeg fandeme ikke skal være afhængig af nogen mand. Jeg skal bygge det hele selv. Vel er det skide hårdt med to børn, og hvor blev al den tid, man havde til sig selv og alle festerne, af? Men den kommer tilbage. Det er kun en periode i ens liv.«

»Jeg har altid gerne villet give noget videre i livet, og at det skulle være børn, har jeg altid vidst. Og jo, det er til tider hårdt, men sådan er det. Om to år er det en anden tid.«

Amalie Szigethy smiler. Mest til Hannah. Josephine er i børnehave.

Amalie med datteren Hannah. Foto: Pernille Skougaard/@skougaard_photography Vis mere Amalie med datteren Hannah. Foto: Pernille Skougaard/@skougaard_photography

»Hun bliver fem lige om lidt, men jeg føler jo, at jeg lige har fået hende. Tiden går så stærkt. Man skal huske at nyde det. Og det gør jeg.«

»Når mine børn trives, når jeg kan være den mor, som jeg gerne vil være. Så bliver jeg lykkelig. Og kan jeg betale mine regninger, pleje mine venner, være et godt menneske, der behandler andre ordentligt, gør det mig glad.«

»Så lige nu er jeg glad og lykkelig. Jeg er ikke engang 30 endnu, og jeg har fået alt, hvad jeg drømte om. Jeg jagter ikke noget længere. Jeg tager det, som det kommer.«