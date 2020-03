Amalie var i rækken af værter, som NRJ og MTV Radio valgte at fyre i begyndelsen af denne uge. Heriblandt var også Rikke Gøransson og Oliver Bjerrehus.

Tirsdag blev coronavirussens konsekvenser tydelige for NRJ og MTV Radio, hvor samtlige af de ansatte radioværter blev fyret.

»Tro mig, vi har overvejet alle løsninger. Det her var den absolut sidste løsning. Min partner og jeg har brugt det meste af de sidste 24 timer på at undersøge, om vi kunne gøre noget andet, men der var ingen anden udvej, siger Philip Lundsgaard, der er medejer af NRJ og MTV Radio,« til Realityportalen.

»Alle er jo klar over, at med den tid, vi befinder os i i øjeblikket, så er det hele rent ud sagt af helvedes til. Jeg ved ikke, om det kom som et chok, men de blev i hvert fald meget, meget kede af det. Der røg mange tårer igennem lokalet igår,« uddyber han.

Blandt de fyrede er Amalie Szighety, der hver fredag var i selskab med Nadia Malm i et fast radioprogram. Hun var dog ikke tilstede, men fik et opkald med beskeden.

»Jeg tænkte straks på mine medværter, da jeg ved, hvor meget de lægger i jobbet, og hvor meget de holder af det,« siger Amalie til Realityportlaen.

For Amalie er det meget trist at miste en fed arbejdsplads og nogle fede kolleger, men hun synes dog ikke, at hun er så hårdt ramt, som mange af de andre opsagte værter er.

»De sad der jo som værter på fuldtid. Så jeg er mest af alt ked af det på deres vegne, og jeg synes, det er virkelig synd for dem og tænker på, hvor hårdt det er for dem, at de ikke har noget arbejde fremover,« siger hun.

Rikke Gøransson og Oliver Bjerrehus også fyret

Radiokanalen tjener sine penge gennem annoncesalg og har sine kunde i oplevelsesindustrien. Men på grund af coronavirus og Danmarks nedlukning har kunderne de sidste 14 dage været nødt til at lukke deres forretning. De har derfor ikke penge til at betale for reklamerne hos NRJ og MTV Radio.

»Så vores værter bliver ikke fyret, fordi de er dårlige. De bliver fyret, fordi vi er i den største krise nogensinde, og vi har ikke nogle penge. Vi er så hårdt ramt, ingen har nogle penge, og det hele er gået så stærkt« siger Philip Lundsgaard.

»Vi håber på, at tingene ændrer sig så meget, at vi har mulighed for at ansætte dem alle sammen igen, og det har vi også sagt til dem, hvilket de var glade for at høre. Vi kan selvfølgelig ikke garantere noget,« tilføjer han.

Radioværterne blev fyret med øjeblikkelig virkning, men dog har nogle af dem en fratrædelsesordning på en måned, og i den tid vil de lave radio hjemmefra.

Udover Amalie blev også Rikke Gøransson, Oliver Bjerrehus, Nicoline Toft, Nadia Malm, Kasper Svenstrup og Niclas Lundsgaard opsagt.

