Amalie Szigethy blev mor til sit andet barn i november sidste år, og kan nu stolt kalde sig forælder til to døtre.

Folk er dog ikke helt tilfredse, med den måde den 29-årige kendis vælger at varetage den opgave. Instagram-brugere mener, forsidefruen har taget forkerte valg, i forhold til sit ældste barn og den corona-situation Danmark og resten af verden står i.

På sin egen Instagram forklarer Szigethy, hvorfor hun sender sin fireårige datter Josephine i børnehave, når hun går på barsel med den mindste.

''Mor. Jeg gider ikke i børnehave i dag'. Det var ordene på vores gåtur på vej i børnehaven. Hele sidste uge holdt vi 'fri' grundet de nye restriktioner. Jeg holdt godt ud, med nyfødt og min Jose på den anden side, men hånden på hjertet, i dag måtte jeg have et par timer fri, så̊ jeg kan fokusere 100% på min lille Hannah,' lyder det indledningsvist i Szigethys opslag.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Amalie Szigethy✔ (@amalieszigethyprivat)

'Jeg ville ønske, jeg kunne være en blæksprutte med alle de arme, så̊ jeg kunne klare hele verdenssituationen, men det kan jeg bare ikke. Jeg tror alle vi mødre gør det bedst muligt i disse tider, men sandheden er, at man ikke kan hjælpe eller gøre alle glade, og ens børn er de vigtigste. Når jeg har overskud, er jeg også̊ en bedre mor, og i dag kunne jeg egentlig bare mærke, jeg skulle have vejret og være lidt mig selv. Uperfekt gør os perfekte på hver vores måde,' slutter Amalie Szigethy af.

Det er dog ikke alle, der er enige i hendes betragtninger, og der er mange kritiske kommentarer under opslaget.

Her et udvalg af de kritiske røster:

Tænk, har du/I ikke fået jeres børn for at være sammen med dem? Jeg synes, det er utroligt, hvis man ikke kan holde ud at være sammen med sine børn.

Hold dit barn hjemme, når man er på barsel. Jeg er pædagog og synes ikke, det er ok at sende afsted i disse tider, hvis man ikke arbejder.

Forstår, at det kan være hårdt at have to små børn hjemme, men tænk på dem, der har fire og har valgt frivilligt at hjemmepasse dem.

Synes, det er et luksusproblem at kunne vælge. Lad din datter blive hjemme, så vi kan få den virus væk.

Men selvom der er nogen, der mener, at Amalie Szigethy fejler, så er der mindst lige så mange, der forstår hende.

Folk skriver blandt andet og erkender, at de også har sendt deres børn afsted i lignende situationer.

Ligesom flere siger, at det er nødvendigt med pauser for at kunne være en god forælder.

Man kan se Amalie Szigethys opslag længere oppe i teksten.