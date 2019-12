'Forsidefruer'-optagelserne er sat på pause. Derfor er Amalie nu tilbage i jobbet som radiovært.

De næste fredage kan du igen høre Amalies stemme i din radio.

I fredags vendte hun tilbage til jobbet som radiovært på verdens største radiobrand, Radio NRJ.

Programmet ‘Coffee Break’ er allerede gået i luften, og her er ‘Forsidefruer’-baben i selskab med Nadia Malm, der er sangerinde og i flere år har været vært på radiostationen ‘The Voice’.

»Vi vil gerne bringe lytterne i godt humør og lave en fest hver fredag, når folk skal hjem fra arbejde,« siger Amalie til Realityportalen.

»I Coffee Break vil det i december komme til at handle meget om julen. Men ellers kommer det til at handle om livet – kærlighed, venner og andet sjovt. Og så vil det også handle meget om mit eget liv.«

Vi er jo to piger, der har samme alder, og vores børn er også jævnaldrende. Nadia er sangerinde, og jeg har også selv sunget, så vi er jo inden for samme felt og har meget at tale om,« siger Amalie om planen med radioprogrammet, som hun netop har taget fat på.

Amalie har tidligere været radiovært på kanalen, men dengang var det daglig morgenradio, og det kunne hun ikke få til at hænge sammen med familielivet sine øvrigt jobs.

Amalies nye program vil blive sendt hver fredag eftermiddag fra 14 til 18.

Du kan høre Radio NRJ på FM 98,6 – 107,9, DAB, Tunein, APP og på hjemmesiden nrj.dk.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: