‘Forsidefruen’ Amalie Szigethy har i mange år drømt om at designe sit eget tøj, og i seneste sæson af ‘Forsidefruer’ kunne hun fortælle, at der var udsigt til, at drømmen blev til virkelighed. Det skete med José José studio, som udkom med en julekollektion tilbage i slutningen af oktober.

Nu er drømmen midlertidigt sat på pause, for Amalie har valgt at droppe samarbejdet med sine partnere i webshoppen.

»Jeg samarbejder ikke med mine to samarbejdspartnere mere. Jeg ejer ikke José José Studio. Det er blevet tabt, kan man sige. Jeg har valgt at lukke det ned,« fortæller hun til Realityportalen.

Og der er flere grunde til, at Amalie har valgt at droppe sin webshop, selvom det længe har været en drøm for hende at designe tøj.

»Jeg tror, at mine samarbejdspartnere har haft nogle forventninger til mig, som jeg ikke rigtig har kunne levet op til. Jeg har ikke rigtig følt, at jeg er blevet rost for dét, jeg har gjort i forhold til at få det her op at stå. Jeg har kunne bidrage med min smag inden for tøj, og jeg kan finde ud af at designe. Jeg har gode idéer; jeg har mine følgere; jeg har pressen og jeg har mit tv-program. Det er dét, jeg primært kunne bidrage med i projektet, og det har pigerne godt vidst fra start, men de har forventet mere af mig,« fortæller Amalie og fortsætter:

»Jeg må kaste håndklædet i ringen, for jeg kunne ikke gøre mere. Jeg har også et lille barn. Jeg har et tidspunkt, hvor jeg skal hente og aflevere. Jeg har et tv-show, jeg skal passe, og jeg har mine sociale medier. Jeg har også andet. Og det er bare skide ærgerligt, for det gik faktisk rigtig godt, og der var en masse opmærksomhed omkring det. Folk de købte ind på det, men det gik simpelthen bare ikke indbyrdes, så jeg var nødt til at trække mig. Jeg var nødt til at afstresse mig selv og fokusere på de andre ting.«

Amalie: Det går begge veje

Amalie er ikke bleg for at indrømme, at det nok går begge veje, når samarbejdet indbyrdes ikke fungerede helt optimalt.

»Det kan godt være, at jeg har givet udtryk for nogle ting, som jeg ikke har kunnet leve op til. Helt sikkert. Der er blevet sagt nogle ting, og så har jeg ikke lige haft tiden til det. Det handler ikke for mig om, at jeg ikke kan eller ikke vil. Det handler om, at der er mange ting og projekter, og engang imellem er jeg nødt til at passe på mig selv. Det har været os allesammen,« siger Amalie og fortsætter:

»Det er ikke deres skyld, for der er ingen, der er bedre end andre, men det gik bare ikke, og sådan er det bare. Det var dårlig energi, og det kan jeg ikke arbejde med. Jeg arbejder kun med gode energier, og så måtte jeg trække mig og sige, at der venter noget bedre.«

Partnere: Webshoppen fortsætter

Amalie ejer domænet José José Studio, og Amalies tidligere samarbejdspartnere kan derfor ikke fortsætte webshoppen i det navn. Om webshoppen fortsætter i et andet navn, ved Amalie ikke noget om. Tidligere på ugen fremgik det dog af et opslag på José José Studios Instagramprofil, at Karina og Signe, Amalies tidligere samarbejdspartnere, fortsætter webshoppen, og at deres følgere kan forvente en ny kollektion.

'Som I ved har Amalie været en del af virksomheden fra start, men hun har valgt at prioritere anderledes i sin professionelle karriere og er derfor ikke længere en del af @josejosestudieo. Vi ønsker hende alt held og lykke fremover, og alle negative kommentarer om hende frabedes,' skriver pigerne blandt andet i Instagram-opslaget og fortsætter:

'Foråret er forhåbentligt snart over os, og derfor også en ny kollektion. Juhu! I bliver forkælet med de fineste prints og designs. Tak, fordi I vil være en del af vores rejse.'

I kommentarfeltet fremgår det, at Karina og Signe har et nyt navn i støbeskeen, men at webshoppen vil beholde sit nuværende navn til efter salget af forårskollektionen af praktiske årsager.

