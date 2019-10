Amalie Szigethy har holdt sin fyr hemmelig, lige siden de begyndte at date for et lille års tid siden.

Men nu er hun klar til at vise offentligheden et glimt af ham.

Et meget lille og sløret glimt.

Det sker i torsdagens afsnit af 'Forsidefruer', hvor realitykollegaen Jackie Navarro får lov til at se billeder af flammen på Amalie Szigethys telefon.

Den mystiske mand er dog censureret væk i programmet.

»Der er jo ingen tvivl om, at jeg er en offentlig pige, og jeg kan godt lide at dele mit liv med alle dem, der følger mig, og dem, der ser mig på tv. Men jeg synes, det er svært at skulle gå stille med dørene med ham, jeg dater nu, for der er ingen tvivl om, at jeg allerhelst vil vise ham til verden og vise, hvor glad og forelsket, jeg er,« siger Amalie Szigethy i 'Forsidefruer'.

B.T. har spurgt realitystjernen, hvorfor hun fortsat holder sin udkårne hemmelig, når hun så gerne vil fortælle hele verden om ham, men hun er ikke vendt tilbage på spørgsmålet.

I 'Til middag hos' har hun dog tidligere sagt:

»Jeg har lært gennem tiden, at jeg skal værne om mit privatliv. Derfor har jeg ikke lyst til at åbne op, da jeg simpelthen har lært af mine fejl fra fortiden.«

»Der er ingen grund til, at folk blander sig og følger med, så man skal være meget sikker, før man deler med alle mulige andre. Jeg har altid delt mine glæder osv., og det gør jeg også gerne, men der er bare en stopklods.«

I programmet, der er optaget i forsommeren, fortæller Amalie Szigethy, at hun og fyren har set hinanden i et halvt år, men endnu ikke er klar til at kalde sig kærester, før han er flyttet i eget hjem.

Hvor han bor nu, melder historien dog intet om.

I forholdets spæde start afslørede Amalie Szigethy dog, at der dengang var tale om 'ulykkelig kærlighed', som hun forklarede.

»Denne her mand har en familie derhjemme, og det gør, at det hele er lidt mere kompliceret,« fortalte hun i sidste sæson af 'Forsidefruer'.

»Hvorfor skal jeg altid ud i de her indviklede forhold. Det er som om, at jeg burde have lært af det. Han har et andet liv og et barn med et andet menneske, og jeg har jo heller ikke lyst til at gå ind og ødelægge det. Men selvfølgelig er tankerne der jo. Et liv med ham,« fortsatte hun ulykkeligt.

Siden har Amalie Szigethy dog fortalt, at alt er blevet både lykkeligt, godt og dejligt - uden dog at uddybe, hvad det betyder.