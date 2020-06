Uden at sætte et konkret navn på, afslører Amalie Szigethy nu, hvem der har leveret halvdelen af genpuljen til hendes kommende datter.

Og svaret er måske slet ikke så overraskende igen.

Den 28-årige kvinde venter nemlig barn med ekskæresten Mikkel Skelskov, som hun også har treårige Josephine sammen med.

Det fortæller hun - på en lettere kryptisk måde - i et svar til en følger, der på Instagram har spurgt hende, om hun er sammen med den kommende far, og om de skal bo sammen.

'Nej, vi er ikke et par, og vi har og skal heller ikke bo sammen. Vi er gode venner og gode forældre for Josephine, og det fungerer bedst for os,' skriver hun og fortsætter:

'Vi er så taknemmelige for at kunne være så heldige at give Josephine en søster og alligevel være venner. Hun fortjener det.'

Realitystjernen, der i sin tid blev kendt for at være med i 'Paradise Hotel', og som siden er blevet en del af flokken i 'Forsidefruer', fortæller, at hun i skrivende stund er 16 uger henne.

Hun ved allerede nu, at hun venter en lille pige, men et godt navn, ja, det er hun altså endnu ikke kommet på.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Amalie Szigethy✔ (@amalieszigethyprivat) den 2. Jun, 2020 kl. 9.16 PDT

'Det er virkelig svært denne gang, synes jeg. Det var nemt med Josephine, fordi jeg ville have en pige, som skulle hedde det. Jeg havde altid set, at min datter skulle hedde det, men denne gang er det virkelig svært.'

Foreløbig bliver den lille spunk i Amalie Szigethys mave derfor bare kaldt 'lillesøster', og storesøster Josephine glæder sig meget til at byde hende velkommen.

'Hun kysser maven godnat og godmorgen og rører ved maven daglig og visker 'hej lillesøster', beretter den kommende mor til to og fortsætter:

Når vi er ude i butikker, finder hun kjoler og sutter. Hun får naturligvis lov til at vælge, så hun føler, at hun har ligeså meget at skulle være en del af i det, der sker snart.'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Amalie Szigethy✔ (@amalieszigethyprivat) den 3. Maj, 2020 kl. 1.07 PDT

De glædelige nyheder om graviditeten afslørede Amalie Szigethy i maj. Det foregik ligeledes på Instagram, hvor hun delte et billede af sin begyndende babymave.

'Må du altid vide, lille dig, at du var ønsket, længtes efter og bedt om, og du vil for altid være elsket,' skrev hun.

Siden er maven vokset en del, og det kan da også ses på vægten, beretter hun på Instagram. Selvom hun ikke engang er halvvejs igennem graviditeten, har hun allerede taget otte kilo på og vejer omtrent 72.

Da hun i 2016 var gravid med Josephine, rundede hun de 100 kilo før fødslen. Om hun når derop igen, må tiden vise. Realitystjernen har tidligere udtalt, at hun forsøger at undgå det, men at det er svært.

Sikkert er det dog, at når Amalie Szigethy når til vejs ende i sin graviditet, bliver den afsluttet som sidst: Med kejsersnit.