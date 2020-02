Sidste år traf Amalie Szigethy en stor beslutning om at få lavet bryster, og i august lagde hun sig så under kniven.

I torsdagens afsnit af 'Forsidefruer' fortæller den 28-årige kvinde om de refleksioner, hun har gjort sig i forhold til indgrebet.

I afsnittet ser man forsidefruen sidde i en sofa med en veninde forud for operationen, der indebærer både et brystløft og implantater. En stor operation, som hun siger:

»Det er et alvorligt indgreb.«

Samtidig viser hun med fagter, hvordan hendes bryster sidder på tidspunktet, hvor optagelserne er lavet.

»Mine bryster er sådan en blanding af en rosin og en nosse,« siger hun og bryder ud i grin.

Men selvom bloggeren er lattermild og taler om indgrebet i en let tone, er beslutningen ikke uden alvor, fortæller hun.

Hun er nemlig så ked af sine bryster, at det har haft konsekvenser for hendes sengeaktiviteter.

»Der er ikke nogen mænd, der har fået lov til at se mine bryster, efter jeg er blevet mor. De er blevet godt skjult,« siger hun og fortsætter:

»Det er jo aldrig sjovt at have sex med en mand, hvis man ikke er glad for sin krop.«

»Så jeg glæder mig til at få noget selvtillid og blive glad for min barm.«

Torsdagens afsnit af 'Forsidefruer' kan ses på kanalen klokken 20 og på Viaplay.