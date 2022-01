De fleste småbørnsforældre kan nok skrive under på, at det til tider kan være en ganske opslidende fornøjelse.

Og én, som i hvert kan skrive under på, hvor hårdt det kan være, er Amalie Szigethy, som I 2020 blev mor for anden gang.

Det fortæller hun i premiereafsnittet af 'Forsidefruer', som er klar med sin 11. sæson.

»Det er jo rigtig hårdt,« siger hun, da Janni Ree kommer på besøg.

»Du laver ikke andet hele dagen end at skifte bleer og snakke babysprog på repeat. Og det er klart, at når man primært er alene med to børn, så mister man sig selv, fordi der er to foran dig.«

Den 30-årige realitystjerne understreger, at hun elsker at være mor.

»Men jeg er jo også en anden end kun at være mor. Jeg er også Amalie, og jeg føler, at hun er væk i alt det her, og jeg kan mærke, at jeg er ved at nå toppen nu, hvor jeg er ved at eksplodere. Jeg har virkelig brug for at komme ud nu.«

Men selvom hun trænger til at komme ud, så påvirker det pres, hun føler, hvor meget hun har energi til.

I programmet, som er optaget, da Amalie Szigethy var 29, fortæller hun, at hun altid har haft store planer for sin 30-års fødselsdag. Det skulle være det helt store arrangement på et slot og med over 80 inviterede gæster.

Men det bliver der ikke noget af.

»Tanken om at skulle arrangere min 30-års fødselsdag, den slår mig fuldstændig ud, og jeg kan faktisk overhovedet ikke overskue det.«

Derfor beslutter hun sig for helt at droppe fødselsdagsfejringen og bliver i stedet derhjemme.

'Forsidefruer' kan ses på TV3 torsdag klokken 20 eller streames på Viafree.