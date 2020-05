Amalie Szigethy skal være mor for anden gang.

Det fortæller hun på hendes instagram-profil, hvor hun viser et billede af en begyndende babymave.

Til billedet skriver hun:

»Må du altid vide, lille dig, at du var ønsket, længtes efter og bedt om, og du vil for altid være elsket.«

Amalie Szigethy har i forvejen datteren, Josephine Charlotte, med sin ekskæreste Mikkel Skelskov.

Hvem faderen er til den lille, nye baby, har Amalie ikke offentliggjort endnu.

I reality-serien Forsidefruerne, som Amalie er en del af, fortæller hun dog flere gang, at hun ønsker sig et barn mere.

Her gav hun udtryk for, at det skulle være med en donor.

Opslaget om en lille ny har fået mange til at kommentere og lykkeønske Amalie på Instagram.

Hendes mor, Lotte Kejser, var en af de første:

»Mormor glæder sig mallemor... du er så smuk... dit højeste ønske er gået i opfyldelse,« skriver hun i kommentarfeltet.

Kigger man længere nede i kommentarsporet, er det dog tydeligt, at mange ikke har kendt til graviditeten før opslaget på Instagram.