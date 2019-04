Der er særligt én ting, som Amalie tidligere har udtalt, som hun bestemt har ændret mening om.

Senere i år fylder Amalie Szigethy 28 år, hvilket betyder, at hun snart har været i reality-verdenen i hele ti år.

Hendes CV rummer en hel del reality-programmer, og det er dermed også blevet til en hel del udtalelser i medierne gennem årene.

Amalie har tidligere fortalt, at hun har ændret sig meget de seneste år, da hun er gået fra en party-pige til at være mor med stort M.

På samme måde har hun også ændret holdning i forhold til sit karriereliv, og hun kan godt fortryde nogle af de ting, hun har udtalt omkring det tidligere, da tingene ser meget anderledes ud i dag.

»Jeg kan rigtig godt lide at være arbejdskvinde, og jeg bliver derfor virkelig pinlig berørt, når jeg hører noget af det, jeg har sagt tidligere i den forbindelse. Såsom at jeg bare gerne vil finde en rig mand, og at jeg bare skal have ham til at betale for mig. «

»Så bliver jeg virkelig pinlig, for jeg er et helt andet sted i dag. Og jeg er bare sådan: “Det skal jeg slet ikke!” For jeg kan sagtens sørge for mig selv, og jeg arbejder hårdt for at nå mine mål, og jeg kan rigtig godt lide det,« forklarer Amalie.

Det betyder dog ikke, at hun ikke stadigvæk drømmer om at finde sig en sød mand.

Men hun har taget en beslutning om, at hun vil være mere hemmelighedsfuld fremover på den front:

»Jeg har besluttet, at jeg gerne vil holde mit kærlighedsliv privat, så jeg snakker ikke om det. Det er på grund af min fortid, og nu vil jeg gerne passe på mig selv. Så jeg går kun ud med noget, hvis det er den rette, jeg finder. Jeg kunne stadigvæk godt tænke mig flere børn, men jeg vil gerne have, at alt skal være på plads, før jeg gør det. Lige nu er jeg bare glad for det, jeg laver, og så må vi se, hvad fremtiden bringer,«fortæller hun.

Se Amalie i ‘Forsidefruer’ torsdag klokken 21.00 på TV3.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk