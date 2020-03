I programmet 'Forsidefruerne' går bølgerne ofte højt, når de meget meningsstærke kvinder mødes til diverse arrangementer.

Det behøver dog ikke altid at være de store emner, som får temperamenterne til at vise sig hos de medvirkende.

Eksempelvis bider Gunvør Dalsgaard sig fast i en diskussion om, hvorvidt man kan lide sushi, hvis man ikke kan lide rå fisk.

Hendes meddeltager i reality-programmet Amalie Szigethy får nemlig sagt, at hun ikke kan lide rå fisk, hvortil Gunvør Dalsgaard spørger, om hun så ikke kan lide sushi.

»Jo, men det skal være 'crispy'. Det skal være flamberet eller grillet,« svarer Szigethy , men det godtager Gunvør ikke.

»Jamen, så er det da ikke sushi,« lyder det som svar.

De to holder begge stædigt fast på deres synspunkt, og Amalie Szigethy får sagt, at det er underligt, hvordan det er, at man kan finde tilberedte retter på menukortene hos sushi-restauranter.

Et argument, som Gunvær Dalsgaard ingenlunde har tænkt sig at købe. Tilberedt mad er ikke suhi, lyder det.

Kontroversen kommer, efter der i længere tid har været kold luft imellem Amalie Szigethy og Janni Ree.

Hele gruppen er dog i det nyeste afsnit i Paris, hvor det ser ud til, at der er bedre steming imellem de to tidligere veninder.

Det er dog ikke noget, som generelt smitter af på hele gruppen, kan man se.

Torsdagens afsnit blev vist klokken 20 på TV 3, men kan også ses på Viaplay.