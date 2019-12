Amalie Szigethy er alle tiders største profil i TV3-programmet 'Paradise Hotel'. Det synes B.T.s læsere i hvert fald.

»Jeg ved ikke helt, hvad det betyder. Er det en kompliment?,« lyder det fra den 28-årige tv-personlighed, da B.T. giver hende nyheden.

»Men jeg tænker da, at jeg både er glad og overrasket over det, for jeg føler ikke selv, jeg er noget specielt,« fortsætter hun.

Det var i forbindelse med weekendens overraskende nyhed om, at tv-kanalen slagter det ikoniske program, at B.T. tilføjede en lille afstemning for at finde frem til programmets største profil gennem tiden.

Amalie var kun 18 år gammel, da hun tonede frem på de danske tv-skærme i forbindelse med Paradise Hotel. Foto: Lotta Lemche/TV3 Vis mere Amalie var kun 18 år gammel, da hun tonede frem på de danske tv-skærme i forbindelse med Paradise Hotel. Foto: Lotta Lemche/TV3

Og her blev det ikke bare til en lille sejr til Amalie, men til en decideret jordskredssejr med hele 38 procent af stemmerne.

De af hendes kollegaer, som kom tættest på, var Philip May og Mascha Vang, der med deres henholdsvis 13 og 12 procent altså kun formåede at få omkring en tredjedel så mange stemmer som Amalie.

Selvom det ikoniske program bliver droppet på TV3, er det dog ikke helt slut med 'Paradise Hotel', som fra 2020 flytter over på streamingtjenesterne Viafree og Viaplay.

»Jeg er faktisk chokeret over det. Det er en vild nyhed,« siger Amalie om TV3's nedprioritering af programmet, der fik hende i offentlighedens søgelys.

Resultatet af afstemningen Amalie Szigethy - 10.270 stemmer (38 procent) Philip May - 3.600 stemmer (13 procent) Mascha Vang - 3.238 stemmer (12 procent) 'Nøddepatruljen' - 2.435 stemmer (9 procent) En, der ikke er nævnt - 1.986 stemmer (7 procent) Gleager - 1.650 stemmer (6 procent) Lenny Pihl - 1.614 stemmer (6 procent) Ulven Peter - 1-111 stemmer (4 procent) Susan K. - 622 stemmer (2 procent) Caroline Petersen - 270 stemmer (1 procent) Pernille Nygaard - 224 stemmer (1 procent) Carlos 'Iceman' - 190 stemmer (1 procent) Tammie Bergholdt - 146 stemmer (1 procent)

»Nu ved jeg godt, det er en kliché, men programmet har gjort mig til den, jeg er. Så selvom jeg måske godt nogle gange kan være lidt flov over at fortælle, jeg har været med i det, så har jeg aldrig fortrudt det,« fortsætter hun.

Til spørgsmålet om, hvad Amalie ville sige, hvis hendes nu tre-årige datter om 15 års tid kommer og fortæller, at hun vil være med i et realityprogram af samme type som 'Paradise Hotel', er svaret dog klart:

»Der vil jeg sige nej. Det vil jeg ikke have grundet min egen historie.«

Men du har jo lige sagt, at du ikke fortryder at have været med...

Amalie med sin daværende kæreste Peter, som hun fandt sammen med under optagelserne til Paradise Hotel. Foto: Nils Meilvang Vis mere Amalie med sin daværende kæreste Peter, som hun fandt sammen med under optagelserne til Paradise Hotel. Foto: Nils Meilvang

»Ja, for én ting er, at man ikke fortryder det, en anden er alle de slag, som man har været igennem verbalt. Det ønsker jeg ikke for mine børn.«

Seertallene for 'Paradise Hotel' har i løbet af årene været faldende.

Årets finale blev ifølge Gallup set af 138.000 danskere. I 2010, da hele Danmark kom på fornavn med Amalie, lå seertallet på lige under 400.000.

Ibi Makienok var vært de første tre sæsoner, siden overtog den tidligere deltager Rikke Göransson værtsrollen.