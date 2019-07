Her kan du se den voldsomme scene.

Det gik bestemt ikke efter planen, da Amalie skulle stege peberfrugter i ‘Hvad har jeg i munden, mor?’.

Det syvende afsnit blev optaget i et køkken, hvor der kun var gaskomfur, og sådanne er Amalie ikke bevendt med.

Pludselig undervejs i optagelserne, mens Amalie stegte peberfrugterne, røg noget af pandens skoldhede olie ned i gassens flammer.

»Så kommer der bare en stikflamme, som er højere end Amalie. Det reagerer hun selvfølgelig voldsomt på. Og jeg når ikke at se, hvad der sker, men jeg kan jo høre og fornemme, at der er et eller andet helt galt,« forklarer Amalies mor Lotte.

»På det her tidspunkt er der så meget røg i køkkenet, at jeg faktisk ikke kan se, hvad Amalie laver til højre for mig,« fortsætter hun.

