Gråd, angstanfald, hjertebanken og søvnbesvær.

Den ubehagelige kombination har ramt den danske influencer Amalie Have, efter Radio24syv-programmet 'Den korte radioavis' angiveligt har kimet hende ned i tide og utide, og hun har været udsat for en online hetz. Men hvordan forholder det sig egentlig?

B.T. ville gerne høre Amalie Haves syn på sagen, hvor det indtil videre har været Amnesty International, som har udtalt sig på hendes vegne. Onsdag svarede hun dette i en e-mail:

'Jeg kan kun smide en kommentar om, at jeg er tilbage i London, sover som en sten om natten (hvilket jeg har gjort gennem hele forløbet) og generelt har det vildt over, hvordan den danske mediebranche opererer,' lød det.

Hun delte et lignende budskab i sin story på Instagram onsdag:

'Jeg spiser godt, sover godt, knepper godt og arbejder på kreative projekter i London - so all is good.'

Det står i skarp kontrast til det, som generalsekretær Trine Christensen fra Amnesty International har udtalt til flere medier.

»Hun (Amalie Have, red.) er simpelthen så hårdt ramt med angstanfald og hjertebanken. Hun har svært ved at sove. Hun trak sin klumme til Berlingske tilbage, fordi hun er bange for, at de ('Den korte radioavis', red.) også ville bruge den til at chikanere hende,« sagde hun til DR 25. marts.

Amnesty International holder fast i det synspunkt torsdag på trods af Amalie Haves seneste udtalelser:

»Vi er rigtigt glade for at høre, hun har det godt nu. Men da vi skrev brevet tilbage i slutningen af februar, havde hun det ikke godt,« oplyser ngo'en til B.T., der ikke ønsker at svare på opfølgende spørgsmål.

B.T. ville ellers have svar på, hvordan de to modstridende udsagn hænger sammen.

Programchef på Radio24syv Mads Brügger har benægtet påstandene om, at de har chikaneret Amalie Have ved at ringe uafbrudt i flere uger.

»De har ringet til Amalie Have en fire-fem gange fra programmet og lagt en besked på hendes telefonsvarer. Det, synes jeg, er ret fredsommeligt,« har han sagt til DR.

Amnesty International rettede henvendelse til Radio24syvs ledelse 27. februar for at få dem til at stoppe den påståede chikane af Amalie Have.

Da man ikke ønskede det, har ngo'en henvist den unge kvinde til en advokat, der er specialist i digital chikane

Menneskerettighedsorganisationen har også lavet en Q&A om hele sagen, hvor de onsdag svarede på, hvorvidt de har håndteret sagen rigtigt.

Sagen kort Amalie Have vakte i januar opsigt, da hun opfordrede sine tusindvis af følgere på Instagram til at kontakte Lukas Graham på de sociale medier, så de kunne gøre bandet opmærksom på, at deres nye sang, et cover af XXXTentacions nummer 'SAD!', burde trækkes tilbage, da rapperen gentagne gange er blevet anmeldt for vold mod kvinder - heriblandt hans gravide ekskæreste. Det gjorde Lukas Graham. Det fik satireprogrammet 'Den korte radioavis' til at tage et nærmere kig på Amalie Haves offentlige playliste på Spotify, hvor det fremgik, at hun selv lyttede til flere kunstnere, der er både anmeldt og dømt for vold og drab. Ifølge satireprogrammet var det dobbeltmoralsk, da Amalie Have selv har rappere på sin playliste, der også har været anmeldt for vold. Der har ifølge Amnesty International været tale om en hetz fra satireprogrammets side, som har ført til utallige ubehagelige beskeder fra privatpersoner til Amalie Have. Det kom frem mandag 25. marts, at man havde henvist Amalie Have til en advokat, fordi Radio24syv nægtede at fjerne segmenterne fra internettet.

'Nej, det har vi helt klart ikke. Det er en fejl, at vi i slutningen af vores henvendelse til Radio24syv får en alt for hård tone og siger, at vi vil videregive sagen til en advokat. Det vil vi gerne undskylde,' lyder det til at starte med.

Man uddyber ved at skrive, at Amnesty International aldrig har haft til hensigt at 'pudse' advokater på radiokanalen. Generalsekretær Trine Christensen skriver torsdag middag på Twitter i et svar til Mikael Bertelsen, at de har tænkt sig at trække både advokat og deres krav om at fjerne segmenterne.

Det er da for godt et tilbud at sige nej til, Mikael. Så ja, vi trækker både advokat og krav - og glæder os til at have dig som medlem! Må vi ikke også samtidig invitere dig til landsmødet i april? Og så en lille dyrekøbt erfaring: Pas på med trusler og 24-timers deadlines... https://t.co/FX2ppykgyz — Trine Christensen (@TChristensen_AI) March 28, 2019

I den opdaterede Q&A lyder det også, at man opfordrer Radio24syv til at give Amalie Have en undskyldning, samt at de opfordrer deres lyttere til ikke at sende hadefulde beskeder.

Derudover mener Amnesty International, at Radio24syv skal stoppe med at bruge hendes billeder uden tilladelse. Kravet om at fjerne segmenterne har de også fjernet.