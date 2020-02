Når to personer, som har lukket hele Danmark ind i deres liv, er kommet op og toppes, så bliver skænderiet en offentlig sag.

Det kan man se et eksempel på i tv-programmet 'Forsidefruer', hvor Janni Ree og Amalie Szigethy er blevet alvorligt uenige, og har sluttet deres venskab med hinanden. Der har været skrevet mange artikler om sagen, og Amalie Szigethy fortæller, at hun så frem til, at det skulle vises på tv.

»Jeg har følt, at det har været unfair, hvad jeg skulle gå igennem i optagelserne - at jeg ikke har haft nogen med mig,« lyder det fra hende, inden hun uddyber:

»De piger, de har haft hinanden, og jeg har ikke haft nogen, så jeg har hele tiden tænkt undervejs, 'jeg glæder mig til, det kommer på tv'. For så håber jeg også, at der er andre, der kan være med mig, selvom det lyder barnligt.«

Amalie Szigethy siger, at hun har haft det som fordel, at seerne er på hendes side. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Amalie Szigethy siger, at hun har haft det som fordel, at seerne er på hendes side. Foto: Ida Marie Odgaard

Hun siger, at hun har tvivlet på sig selv.

»Jeg har tænkt, 'er det mig, der er noget galt med?' Jeg var bare sammen med pigerne, og de holdt sammen. Jeg blev ikke taget med i noget,« lyder det fra Szigethy.

Hun var ligesom resten af de medvirkende i reality-programmet mødt op til pressemødet for den nye sæson, der har premiere 6. januar.

»Det her pressemøde, det er første gang vi ses, siden vores sidste optagelse i september, men jeg er en meget sød og åben pige. Jeg kan sagtens kigge dem i øjnene, sige hej og spise noget mad med dem,« siger Szigethy til B.T.

Hun indrømmer, at hun ville ønske, at tingene var anderledes, og at de allesammen kunne enes.

»Det er klart (at det ville være godt at enes, red.), men når jeg sidder og ser programmerne igennem, så kan jeg jo se, at de har nogle ting ved mig, som de ikke kan lide. Det bliver jeg nødt til at respektere.«

»Der er ret mange ting, hvor jeg går i tænkeboks, hvor jeg for nogle år siden, ville jeg være ligeglad, men jeg synes også, de andre er specielle. Vi er jo forskellige alle sammen,« lyder det fra Amalie, som slår fast, at hun ikke forlader programmet.

»Jeg er en stædig pige, og jeg lader mig ikke slå ud.«