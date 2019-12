Der har bestemt ikke været stille omkring Amalie Szigethy de seneste måneder.

Først blev hun beskyldt for at være blevet kærester med en gift mand, og senest har hun trukket overskrifter i forbindelse med hendes forliste venskab med realitykollegaen Janni Ree fra TV3-programmet 'Forsidefruer'.

Nu har den 28-årige tv-personlighed så trukket stikket og flygtet til udlandet - nærmere betegnet Spanien, hvilket man har kunnet se i hendes Instagram-stories det seneste døgns tid.

»Det har været en turbulent tid, så jeg trængte til at komme lidt væk,« fortæller Amalie Szigethy over telefonen.

»Jeg er rejst afsted med nogle veninder, så jeg bare kan være mig selv,« fortsætter hun.

Hun afviser, at det er dramaet mellem hende og Jannie Ree, som hun er flygtet fra.

»Jannie er absolut ikke grunden til, at jeg er rejst til Spanien. Men det er klart, at 'Forsidefruer' har fyldt meget, da vi har fillmet fra maj til slutningen af september, og der har været en del tumult omkring det,« siger hun og fortsætter:

»Og nu bliver det så vist i fjernsynet, så det er klart, det fylder. Men der er også sket ting i mit privatliv, som har gjort, at jeg gerne vil lidt væk.«

Når du siger privatlivet... Hentyder du så til kærlighedslivet?

»Der hentyder jeg til alle mulige ting. Ting, som alle mennesker nok går og døjer med.«

Hvis man er en af Amalie Szigethys 218.000 følgere på Instagram, så har man ikke kun kunnet se, at hun har skiftet Danmark ud med Spanien.

Man har også kunnet følge med i, hvordan hun hver dag siden den 1. december har givet sin tre-årige datter, Josephine, kalendergaver. Gaver, som tv-kendissen konsekvent har kaldt adventsgaver, selvom adventsgaver som bekendt kun gives de fire sidste søndage op til juleaften.

Dette har blandt andre internetfænomenet Anders Hemmingsen opfanget flere gange til stor morskab for hans følgere. Og Amalie Szigethy selv erkender da også fuldt ud den lille brøler.

»Ja, det er en fejl. Det er mig i en nøddeskal,« griner hun og fortæller, at hun har overvejet at blive ved, fordi hun er træt af, at folk har brug for at fordømme hendes fejl.

»Jeg har lyst til at provokere lidt, fordi jeg synes, det er underligt, at folk har det her behov for at rette på mig, selvom jeg har sagt, det er en fejl.«

Om Amalie Szigethy fortsætter med at kalde kalendergaverne for adventsgaver, kan du selv følge med i på hendes profil.