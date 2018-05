Amalie Szigethy er blevet så glad for sin rolle som mor, at hun har besluttet sig for, at hun vil have et barn mere.

Og det er underordnet, at der på nuværende tidspunkt ikke er en potentiel far inde i billedet. Det slog hun fast i torsdagens afsnit af ‘Forsidefruer’, hvor hun var på på besøg hos en fertilitetsklinik sammen med ‘kollegaen’ Janni Ree.

»Jeg skal bare have den der sæd op lige nu, altså. Hvis jeg havde haft en mand, så havde jeg sagt: ‘Knep mig bag juletræet’ - så er det ligegyldigt hvor, så skulle han bare kneppe mig,« lød det bramfrit fra den 26-årige realitystjerne.

For knap to år siden blev Amalie mor for første gang, da datteren Josephine Charlotte Lytton Kejser Szigethy kom til verden. Faren er Amalies ekskæreste Mikkel Skelskov, og selv om han nu er ude af billedet, var oplevelsen så stor, at hun altså føler sig klar til et barn mere.

»Jeg vil supergerne have et barn. Altså jeg er så skruk. Bare følelsen af at mærke et andet liv inde i maven. Jeg elskede at være gravid,« sagde hun torsdag i TV3-programmet.