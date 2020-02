Amalie og Mikkel har fundet hinanden igen.

I sidste uge overraskede Amalie omverden med pludselig at lægge et billede på Instagram, hvor hun stod tæt sammen med Mikkel Skelskov, som hun var taget på skiferie til Østrig sammen med.

Kender man lidt til det tidligere pars fortid, så ved man, at den ikke er rosenrød, og at de stort set hele Josephines liv ikke har været på talefod.

Men nu er Mikkel og Amalie nået til et punkt, hvor de igen kan tilbringe tid sammen. Det ser endda ud til, at de nyder hinandens selskab, og det havde de færreste nok regnet med.

»Vi har tilgivet hinanden for de fejl, vi har begået. Vi har talt rigtig meget om det, der skete, og vi snakker stadig sammen om tingene. Dét er jo vejen til at komme videre. Vi har lagt paraderne ned. Som det er nu, så er vi bare venner og forældre. Det er klart, at vi vil altid have noget unikt sammen, fordi vi har skabt Josephine sammen, og det kan man jo aldrig tage væk. Der vil jo altid være mange følelser forbundet med at få et barn sammen,« siger hun til Realityportalen.

‘Forsidefruer’-baben har svært ved at svare på, om de nedlagte parader kan føre til noget mere end bare venskab.

»Man ved jo aldrig, om der er følelser, der blusser op igen. Jeg kan jo ikke sige, at det ikke kommer til at ske. Jeg kan heller ikke sige, at det sker. Som det ser ud nu, er vi gode forældre, der har det godt sammen, og det er jo det vigtigste,« siger hun.

Amalie har Josephine på fuld tid, da Mikkel arbejder meget, men til gengæld kan han altid sige til, når han gerne vil have noget tid sammen med datteren.

Mærkeligt til at begynde med

Josephines familie på Mikkels side tager hvert år på skiferie, men i år var Amalie altså med for første gang med.

Det er dermed første gang i Josephines liv, at hun er på skiferie med både far og mor, og det var lige præcis det, der for Mikkel og Amalie var formålet med turen.

Skiferien havde længe været planlagt, og det viste sig at være en rigtig god beslutning at tage afsted sammen.

»Det var sådan en god tur, og det var det for os alle sammen. Vi vil så gerne vise Josephine, at far og mor kan sammen, da vi gerne vil give hende nogle gode oplevelser så tidligt som muligt, så hun har nogle dejlige minder,« siger Amalie og tilføjer:

»Selvfølgelig var det lidt mærkeligt til at begynde med, men meget hurtigt føltes det naturligt. Og det er jo rigtig dejligt, at sådan noget kan ske.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk