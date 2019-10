Da debatten om man bør redigere i børns skolebilleder i sidste uge brød ud, delte Amalie Dollerup et sjovt billede.

Den 33-årige skuespillers eget skolefoto har nemlig ligheder med komiker Ruben Søltofts, så hun greb det i første omgang debatten humoristisk an med spørgsmåletet 'Hej Ruben, skal vi være veninder?'.

Hun synes dog, det er noget pjat at fjerne små skønhedspletter fra skolefotos.

Da hun lørdag aften møder op til TV2's 'Knæk Cancer'-show, fortæller hun om baggrunden for Ruben Søltoft-billedet:

Vis dette opslag på Instagram Hej Ruben. Skal vi være veninder? @rubenmedu #femteklasse #skolefoto Et opslag delt af Amalie Dollerup (@amalie_dollerup) den 18. Okt, 2019 kl. 7.19 PDT

»Der var så mange, der skrev 'Ej, jeg troede, det var Amalie', så han skrev til mig, om ikke jeg havde et skolefoto. Så fandt jeg et sødt billede fra 5. klasse.«

Amalie Dollerup synes som nævnt ikke, at man skal redigere i fotos.

»Jeg synes, det er ærgerligt. Hvad ender det ikke med? Vi skal da være, som vi er. Ikke mindst børnene.«

I sommer blev hun selv mor for første gang, da hun og skuespillermanden Andreas Jebro fik en lille søn.

sendxnet Amalie Dollerup ankommer til TV 2s store indsamlingsprogram 'Knæk Cancer Live', lørdag aften den 26. oktober 2019. Foto: Martin Sylvest Vis mere sendxnet Amalie Dollerup ankommer til TV 2s store indsamlingsprogram 'Knæk Cancer Live', lørdag aften den 26. oktober 2019. Foto: Martin Sylvest

Det går stadig godt, forsikrer hun.

»Jeg har nok at se til. Den lille har det godt. Jeg kommer lige fra et gylpeshow. Han er ret god til at sove om natten, men om dagen er han på.«

Amalie Dollerup har som bekendt en af de bærende roller i TV2's populære tv-serie 'Badehotellet'.

Det har været en ny oplevelse at gå på arbejde, fortæller hun.

»Der er selvfølgelig noget andet i mit hoved, der fylder meget. Men det gør også, at der kommer et reelt fokus. Når jeg er til stede, så er det der, jeg er.«

De har netop haft pause på optagelserne til den kommende sæson og tager så den sidste tørn i november.

Amalie Dollerup kan som altid ikke afsløre noget af handlingen.

»Næh, men det bliver spændendende. Nu kommer vi jo ind i 1940, så der kommer til at ske lidt flere ting sydpå,« fortæller hun med henvisning til nazisternes indtog i starten af 2. verdenskrig.