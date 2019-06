Den populære skuespiller Amalie Dollerup, der blandt andet er kendt fra 'Badehotellet', er blevet mor.

Det skriver den 33-årige skuespiller på sin Instagram-profil.

'Vores lille dreng kommer snart til at have lige så store fødder som sin far,' skriver Amalie Dollerup på profilen, hvor hun har delt et billede af sin søns små fødder.

Opslaget er delt tirsdag eftermiddag, men det vides ikke, hvornår Amalie Dollerup præcist har født.

Vis dette opslag på Instagram Vores lille dreng kommer snart til at have lige så store fødder som sin far #alternyt #alterspændende #alterlove #vierblevetforældre Et opslag delt af Amalie Dollerup (@amalie_dollerup) den 25. Jun, 2019 kl. 7.51 PDT

Sikkert er det dog, at fødslen sker mens, Amalie Dollerup for kort tid siden var gået i gang med forberedelserne til den næste og syvende sæson af 'Badehotellet'.

Den 7. juni delte Amalie Dollerup nemlig et billede at et manuskript for afsnit 41.

Det har dog hele tiden været planen, at Amalie Dollerup ikke filmer lige foreløbig.

'Min dejlige Badehotellet-familie er i dag gået i gang med optagelserne til sæson 7. Til august tager jeg ud og filmer med dem, men inden da skal jeg tage mig af min rigtige familie,' skrev Amalie Dollerup den 12. juni på sin Instagram-profil.

Der bliver med andre ord kun tale om en kort barsel for den 33-årige skuespiller.

Skuespilleren danner par med skuespillerkollegaen Andreas Jebro, og den lille søn er parrets første barn.

De to skuespillere blev gift sidste sommer i Vor Frelsers Kirke i København, hvorefter parret sammen med familie og venner sejlede rundt i Københavns kanaler og spiste kage og drak bobler.

Godt et halvt år senere, tilbage i januar, kunne Amalie Dollerup fortælle offentligheden, at parret var i lykkelige omstændigheder.

Graviditeten forhindrede dog ikke skuespilleren i at møde op til pressemødet for den kommende sæson af 'Badehotellet', hvor hun også fortalte, at graviditeten påvirkede hende en anelse.

»Jeg har været igennem en del kvalme og morgenopkast ligesom så mange andre. Jeg har heldigvis været så forskånet, at jeg har kunne passe mit arbejde, og nu glæder vi os bare rigtig meget,« sagde hun til B.T. i januar.

Amalie Dollerup har været skuespiller hele sit liv og slog i sin tid igennem som blot ni-årig i filmen 'Kun en pige'.

Siden har hun medvirket i blandt andet 'Strisser på Samsø', 'Krummernes jul', 'Bølle Bob', 'Badehotellet og sidste år medvirkede Amalie Dollerup også i 'Cirkusrevyen'.