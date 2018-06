Amalie er sikker på, at hun er gravid, og det er der en bestemt grund til.

I aftenens afsnit af ‘Forsidefruer’ skal fruerne gå et modeshow, som Janni Ree har arrangeret, til fordel for elefanterne. Hver frue skal tage en kjole med, som de vil donere til formålet, og så skal de gå modeshow og samle ind til de truede elefanter. Der opstår dog et problem, da Amalie skal have sko på, for skoene er for små, og det kan jo kun betyde én ting.

– Jeg har brugt 39, siden Josephine var 6-7 måneder, enten så er der noget galt med den her sko, eller også er mine fødder vokset. Jeg har brugt en 40-41, da jeg var gravid, fortæller Amalie og konkluderer:

– Grunden til, at jeg ikke kan passe skoene, det må jo være, at jeg er gravid, fastslår Amalie med et smil.

Se klippet med Amalies sko nedenfor, og se med i aftenens afsnit, hvor det vil vise sig, om skoene kommer på. Og måske kommer der også mere nyt om Amalies potentielle graviditet, da Realityportalen talte med Amalie i sidste uge, sagde hun, at vi måtte følge med i ‘Forsidefruer’, for der vil hele historien komme. Så vi venter spændt – næste afsnit kommer i aften kl. 20.00 på TV3.

