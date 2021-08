En ny krig på ord er brudt ud mellem Amalie Szigethy og ekskæresten Mikkel Skelskov. Forholdet er slut, og Amalie Szigethy blokerede forleden Mikkel Skelskov på de sociale medier.

'Forsidefruen' siger, at hun har været udsat for 'psykisk vold', og kalder den nu tidligere kæreste for 'narcissist'.

»Det er så vanskeligt for mig at forstå, hvad der er sket for mig det seneste år med den mand, jeg troede elskede mig. At bevise, overbevise og forklare om den psykiske vold, jeg har været igennem. Den viser sig ikke som blå mærker, men føles som et indre pres og en nervøsitet, som nedbryder personligheden og selvstændigheden på mig som menneske,« skriver hun på Instagram.

I forrige uge sagde Amalie Szigethy til Her og Nu, at hun og Mikkel Skelskov elskede hinanden.

»I forhold til børnene gør Mikkel, hvad han får besked på. Det er en stor mundfuld, men vi samarbejder godt. Han er også god til at lade mig bestemme, og det er jeg glad for. Jeg er meget selvstændig og bossy, og det giver han mig lov til at være, men vi taler om tingene. Det er et godt træk af en mand at lade kvinden styre, for så får han det som regel også, som han gerne vil have det,« sagde Amalie Szigethy.

Men nu siger hun, at bruddet har været længe under opsejling.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Amalie Szigethy✔ (@amalieszigethyprivat)

»Et valg, som det har taget mig længe at træffe. Men jeg kan ånde lettet op, fordi jeg har afsluttet mit mareridt. Jeg vil ikke mere, og det er endelig slut,« skriver hun på Instagram.

Indtil videre har opslaget fået 12.500 likes. Den anklagede, Mikkel Skelskov, er derimod ked af det over Amalie Szigethys ord.

»Men jeg er jo vant til det,« siger han, da B.T. kontakter ham.

Mikkel Skelskov afviser anklagerne pure.

»Jeg synes, det er at tage pis på folk, der i virkeligheden lever i sådan et forhold. For at få 15 minutters berømmelse. For der er jo nogle, der lever i sådan et forhold,« siger han.

Mikkel Skelskov danner ikke længere par med Amalie Szigethy. Vis mere Mikkel Skelskov danner ikke længere par med Amalie Szigethy.

Amalie Szigethy og Mikkel Skelskovs forhold har været igennem voldsomme op- og nedture.

»Det er jo ikke første gang, hun anklager mig for alle mulige alvorlige ting. På den anden side synes jeg jo også, at man har et ansvar som forælder, så man ikke hænger sit beskidte vasketøj ud, hver gang man har problemer. Jeg bliver skuffet over, hvad hun kan finde på at sige,« siger Skelskov.

Amalie Szigethy og Mikkel Skelskov er forældre til Josephine og Hannah.

B.T. har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra Amalie Szigethy.