Det er mere end syv måneder siden at den amerikanske skuespiller Alyssa Milano første gang oplevede symptomer på covid-19.

Men hun kæmper stadig med senfølger.

Alyssa Milano, der er kendt for serier som ‘Melrose Place’ og ‘Heksene fra Warren Manor,’ mærker symptomer fra virussen længe efter de burde være væk. De værste symptomer, hun oplever, er ekstremt hårtab og hjernetåge, skriver People.com.

Hun fortæller om den svære tid i det amerikanske lægeprogram ‘The Dr. Oz Show,’ hvor hun fortæller, at hendes identitet som skuespiller med langt glat hår og ren hud bliver angrebet af disse symptomer.

Thought I'd show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler

Alyssa Milano siger, at hendes symptomer på coronavirus startede i marts, men at hun dengang testede negativ for virussen. I august blev hun så testet positiv for covid-19-antistoffer.

Først kæmpede hun med massive maveproblemer, en dundrende hovedpine, og træthed.

Symptomerne fortsatte efter den negative test i marts, og hun oplevede også perioder med svimmelhed, hjertebanken og åndenød.

Derfor valgte hun at tage en antistoftest i august, hvor testen viste, at hun havde antistoffer i blodet – et tegn på, at hun tidligere har været smittet med virussen.

I dag kæmper hun med ekstremt hårtab og hjernetåge, der gør det svært for en person at fokusere, træffe beslutninger og huske helt simple ting.

Da hun stadig mærker negative virkninger af virussen, er skuespilleren frustreret over USA's præsident Donald Trump og hans administrations handlen grundet den stadig stødt stigende smittetendens i USA.

»Det føles stadig som om, han ikke tager dette alvorligt nok,« siger hun i showet og fortsætter:

»Vi har nu set 20 medlemmer af hans administration, der er testet positive. Så naturligvis er dette en meget smitsom sygdom. Jeg ved ikke, hvad der skal til for at få ordentlig lederskab, hvad angår denne sygdom. Men 215.000 mennesker er døde (i USA red.).«