Det er slut med sex for den 46-årige Hollywood-stjerne og #MeToo-frontkvinde Alyssa Milano.

Nu vil hun have andre kvinder til at følge hende, men budskabet bliver mødt af kritik.

'Jeg starter en sex-strejke. Sig det videre,' lyder opråbet på Twitter.

'Vores reproduktive rettigheder bliver slettet. Indtil vi kvinder har juridisk kontrol over vores egne kroppe, kan vi ikke risikere graviditet. Tilslut jer mig ved ikke at have sex, indtil vi får ejerskab over vores kroppe igen.'

Det er dog en anelse uklart, hvorvidt sex skal ses som en forhandlingsvare eller blot en symbolsk handling.

Blandt hendes mange følgere tager flere derfor afstand til måden, som budskabet bliver pakket ind på.

Kritikerne støtter, at Alyssa Milano sætter fokus på emnet, men de mener ikke, at sex er noget, som kun mænd nyder, og som kvinder skal give eller tage fra dem som en form for betalingsmiddel.

'Min mand er lige så forfærdet som jeg er. Hvorfor skulle vi ikke have sex? Denne strejke er sikkert velment og skaber nemme, positive reaktioner, men det fremmer også et sexistisk narrativ om, at sex er noget VI giver til mænd som en forhandlingsvare. Det skaber ikke en frihedsfølelse.' skriver en.

At Alyssa Milano i første omgang sætter sig sexliv på pause skyldes ifølge CNN, at guvernør i delstaten Georgia, Brian Kemp, har underskrevet et lovforslag, der vil forbyde abort, hvis fosteret har en hjertebanken.

Sidenhen har hun opfordret film- og tv-industrien til at boykotte projekter i staten - og nu sex-strejker hun.

For som hun skriver i sit kommentarspor: 'Det er simpelthen for farligt at have sex mænd for tiden'.

Aktivisme er ikke nyt land for Alyssa Milano, der i 2017 opfordrede sine følgere til at dele #MeToo i kampen mod chikane og seksuelle overgreb. Hendes opråb gik dengang viralt og bidrog til en tsunami af afsløringer og medieopmærksomhed.