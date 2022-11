Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I dag bor Albert Rosin Harson og Jenna Bagge sammen og har dannet par i små to år.

Men da den 20-årige skuespiller og den 33-årige danser lærte hinanden at kende, mens de dansede sig til finalen i 'Vild med dans' forrige år, gik der kun få uger, inden tv-seerne begyndte at spekulere i danseparrets tydelige kemi.

Men både Jenna Bagge og Albert Rosin Harson fastholder stadig, at det først begyndte at slå gnister mellem dem, efter dansekonkurrencen var veloverstået.

»Mig og Jenna lærte jo hinanden at kende i en setting, hvor det jo ikke er tænkt, at man skal blive kærester eller noget,« forklarer Albert Rosin Harson, da B.T. møder ham til pressedag på årets 'Tinka'-julekalender.

Jenna Bagge og Albert Rosin Harson til 'Vild med dans'-finalen 19. december 2020. Foto: Martin Sylvest Vis mere Jenna Bagge og Albert Rosin Harson til 'Vild med dans'-finalen 19. december 2020. Foto: Martin Sylvest

»Så vi lærte hinanden at kende i, at vi skulle til at danse sammen og lærer jo selvfølgelig hinanden vildt godt at kende, fordi man er så meget sammen i den konstellation. Men vi havde egentligt ikke tid til at undersøge, om der var noget. Vi fandt jo bare ud af, at vi havde en god kemi og snakkede godt.«

For i starten anså parret hinanden mest som gode samarbejdspartnere.

»Vi har jo været en slags venner, men vi var jo mest af alt dansepartnere. Og det tror jeg er en lidt underlig størrelse. I princippet har vi jo skullet arbejde sammen, og vi har så arbejdet rigtig tæt sammen, men vi har jo ikke nået at være venner på den måde, at vi har nået at hænge vildt meget ud sammen privat, fordi da vi hang ud, var det jo mest indenfor 'Vild med dans'-rammerne,« forklarer Albert Rosin Harson.

Så det var først, da 'Vild med dans' var slut, at parret kunne se hinanden ordentligt an.

»Og så udviklede det sig jo så. For efterfølgende har vi fundet ud af, at der var mere til det end det.«

Albert Rosin Harson og Jenna Bagge til premiere på den 25. Bond-film. Vis mere Albert Rosin Harson og Jenna Bagge til premiere på den 25. Bond-film.

I sidste måned fortalte Jenna Bagge en enslydende historie til B.T.

»Vi mødte hinanden i en setting, hvor vi ikke tænkte, at vi skulle være kærester, men dansepartnere. Og jeg synes jo heller ikke, at vi var det åbenlyse match, for vi har jo ret stor aldersforskel,« lød det da fra den 33-årige danser om hendes 20-årige kæreste.

»Vi havde begge brug for at mærke, om vi overhovedet havde noget at snakke om, hvis vi ikke havde 'Vild med dans'.«