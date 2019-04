X Factor-vært Sofie Linde var iført en gulvlang gul kjole under fredagens X Factor-finale, og som oftest var der på sociale medier delte meninger om hendes tøj.

Men kjolen havde faktisk en helt særlig hemmelig besked.

Det forklarede Sofie Linde, da B.T. mødte hende efter fredagens X Factor-finale.

»Der er da en lille hilsen til Game of Thrones-sæsonpremieren mandag. Winter is coming,« siger Sofie Linde med et smil.

På hendes gule kjole hang nemlig hvide fjerkvaster, og på hovedet bar Sofie Linde en hvid, prangende hårbøjle.

Det er langtfra nyt for den 29-årige vært, at seere har en holdning til hendes tøj. Under stort set hver X Factor-udseendelse bliver Sofie Lindes forskellige kjoler og sæt ofte kommenteret på sociale medier.

For X Factor-værten handler det dog først og fremmest om at have noget på, hun selv kan lide.

»Jeg klæder mig ikke på for at gøre andre glade. Jeg klæder mig på for at gøre mig selv glad,« lyder det fra tv-værten.

Der var en lille skjult hilsen i Sofie Lindes finalekjole. Foto: Martin Sylvest Vis mere Der var en lille skjult hilsen i Sofie Lindes finalekjole. Foto: Martin Sylvest

»Vi skulle skrue op og gøre det crazy og elegant, og i min verden bliver det ikke smukkere,« tilføjer Sofie Linde.

Den populære tv-vært har været en fast del af X Factor siden 2016. Og det bliver hun ved med at være.

TV 2 fortalte nemlig kort før X Factor-finalen fredag, at man i 2020 vender tilbage med endnu en sæson af det populære underholdningsprogram, og Sofie Linde er klar til at tage en tørn mere som vært.

»Jeg elsker at lave X Factor. Som vært rent håndværksmæssigt er det sindssygt udviklende at lave X Factor. Jeg prøver en masse forskellige ting, og jeg elsker de mennesker, der laver X Factor, og de mennesker, der er med i X Factor,« siger Sofie Linde til B.T.