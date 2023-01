Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det endte ikke lykkeligt for skuespilleren Claire Danes, da hun i rollen som 'Juliet' spillede over for en ung Leonardo DiCaprio i storfilmen 'Romeo Juliet'.

Men heldigvis er det ikke Shakespeare, som har skrevet hendes virkelige kærlighedsliv, hvor det går anderledes godt.

Claire Danes og hendes mand, Hugh Dancy, kan således oplyse til People, at det er en familieforøgelse på vej.

De venter nemlig deres tredje barn.

43-årige Claire Danes og 47-årige Hugh Dancy er i forvejen forældre til to sønner.

Hendes filmkarriere er fortsat aktiv, men hun har ikke ramt samme højder som i 90erne, hvor hun blandt andet skulle have takket nej til den kvindelige hovedrolle i 'Titanic'. En rolle, hvor hun også ville have spillet over for Leonardo DiCaprio, men som altså endte med at gå til Kate Winslet i stedet.

Hun har i stedet fået stor succes i især tv-serien 'Homeland', som hun spillede med i fra 2011 til 2020.

I løbet af karrieren har hun vundet flere Emmys og Golden Globes. Sidstnævnte er hun også nomineret til i år for sin rolle i miniserien 'Fleishman Is in Trouble'.

Hugh Dancy er ligeledes skuespiller og havde blandt andet hovedrollen i serien 'Hannibal', hvor han spillede over for danske Mads Mikkelsen.