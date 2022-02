Michael Bublé er en travl herre, når han turnerer verden rundt og crooner sig igennem sit sangrepertoire.

Men også på hjemmefronten har den 46-årige sanger nok at se til med tre børn – og nu lader det til, at tre snart bliver til fire.

Ifølge TMZ har Luisana Lopilato, Michael Bublés kone, nemlig en tydelig babybule i musikvideoen til sangerens nyeste sang 'I'll Never Not Love You'. En video, som først udkommer senere tirsdag.

Musikvideoen er en fortsættelse til nummeret 'Haven't Met You Yet', som udkom for ti år siden, hvor Michael Bublé og Luisana Lopilato også spillede over for hinanden.

TMZ har forsøgt at få en uddybende kommentar fra parret, men indtil nu forgæves. Af den grund ved de heller ikke, hvor langt Lopilato er henne.

Som nævnt har parret allerede de tre børn Noah, Vida og Elias.

Michael Bublé har tidligere fortalt ærligt om det kræftforløbet i leveren, som hans ældste søn i 2016 fik diagnosticeret.

Sygdomsforløbet påvirkede sangeren i sådan et grad, at han i en periode indstillede karrieren.

»Da alt det her startede, fik jeg styrken til at holde os alle oppe og prøve at være positive. Da de så fik tumoren ud, og kemoen var færdig, og lægerne sagde: 'Vi gjorde det. Det hele er godt. Han er okay' – faldt jeg. Jeg faldt bare. Og nu er det min kone, der holder mig oppe,« har Michael Bublé tidligere fortalt i et interview med James Corden.