Det står ikke godt til for den tidligere fodboldspiller Allan Nielsens anpartsselskab.

Den 49-årige tidligere landsholdsstjerne har nemlig ikke fået indleveret sit årsregnskab, og derfor har Erhvervstyrelsen nu grebet ind og valgt at tvangsopløse selskabet.

Det skriver Se og Hør, der har taget et kig på CVR-registeret, som tydeligt bekræfter, at Allan Nielsens selskab ved navn 'ANPARTSSELSKABET AF 19.08.2003' er godt på vej til at lukke og slukke.

Det er Erhvervstyrelsen, der – i samarbejde med skifteretten – har indledt tvangsopløsningen i selskabet, der umiddelbart ikke har haft de store aktiviteter siden 2017.

Allan Nielsen og hans hustru, Tina Lund. Foto: Camilla Rønde Vis mere Allan Nielsen og hans hustru, Tina Lund. Foto: Camilla Rønde

Det skyldes som nævnt, at Allan Nielsen ikke har indleveret sit regnskab fra 2019 til myndighederne, hvilket er en overtrædelse af selskabslovens paragraf 225.

Det er dog ikke en kæmpe overraskelse, hvis selskabet må dreje nøglen om.

Regnskabet for 2018 så nemlig alt andet end rosenrødt ud og måtte afslutte året med runde nul kroner i indtægt samt en negativ egenkapital på små 10,8 millioner kroner.

I regnskabet står da også, at der er »væsentlig usikkerhed om fortsat drift«, hvilket nu må siges at være en forudsigelse, der er på vej til at gå i opfyldelse.

Endnu et selskab på vej mod tvangslukning

Ifølge CVR-registeret ejer 'ANPARTSSELSKABET AF 19.08.2003' selskabet 'Ejendomsselskabet af 15/12 2003', hvor Allan Nielsen også står som ejer.

Her går det dog ikke meget bedre – tværtimod faktisk. For her har den tidligere fodboldstjerne ligeledes 'glemt' at indlevere årsregnskabet for 2019, hvilket betyder, at det også er under tvangsopløsning.

Selskabet havde i 2018 en nettogæld på over 50 millioner kroner, hvoraf mere end de 40 millioner er gæld til kreditinstitutioner, viser det seneste regnskab.

Allan Nielsen bor med sin hustru, Tina Lind, i Dubai.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra den tidligere fodboldspiller til tvangsopløsningerne, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Fodboldspilleren kan nå at sætte en stopper for tvangsopløsningerne, hvis han i løbet af de næste tre måneder indleverer regnskaberne og betaler et gebyr.

Han skal derudover også betale en bøde for ikke at indlevere regnskaberne i tide.