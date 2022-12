Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter nyheden om Hugo Helmigs tragiske dødsfald, har Viaplay droppet at vise afsnittet i den nye programserie 'All Exclusive', hvor Thomas Helmig er gæst.

Det fortæller Viaplay til Ekstra Bladet.

»På nuværende tidspunkt er programmet taget ud af programrækken,' skriver Karsten Bartholin, Head of non-scripted content i en mail.

I programserien, der sender første afsnit onsdag, har Thomas Helmig tilbragt 24 timer sammen med værterne Casper Christensen og Michael Bertelsen. Gæsterne har Casper Christensen selv håndplukket til programmet – og tager dybe snakke om tro, misbrug, venskab, berømmelse, grundighed, ambitioner, succes, svigt og forældreskab.

Fredag oplyste Thomas Helmig om dødsfaldet i et opslag på Instagram.

'På dit alt for korte livs sidste aften, sad vi to sammen i sofaen i din lejlighed. Vi spiste og så 'Notting Hill' og vi snakkede og vi snakkede,' lyder det i Instagram-opslaget.

'Du var så fuld af håb, drømme og planer for fremtiden. Jeg var hos dig hele natten og mens du sov, gav dit lille hjerte op. Og nu er du så pludselig ikke 'her' længere, men lever videre et sted 'Dybt inde i mit hjerte' hvor jeg vil bære dig med ømhed, stolthed og betingelsesløs kærlighed resten af mit liv.'

'Jeg er så uendeligt taknemmelig for hvert eneste sekund, jeg fik sammen med dig. For evigt – Far'.

Hugo Helmig døde onsdag 23. november og blev 24 år gammel.