Verden ændrer sig. Nyheder om ulykker og trusler præger medierne, og mødre spænder et større sikkerhedsnet ud under deres børn.

Et scenarie, der i hvert fald gør sig gældende for Alice Stadil, som er gift med erhvervsmand Christian Stadil.

'Da jeg var fem år, tog jeg selv ridetøj på, bar sadel og trense ud til bommen, gik selv ned og hentede min lille pony, sadlede op, og så red jeg i skoven. Ikke langt, men en lille tur i den lille skov... Halvdelen af gangene kom min lille pony hjem før mig,' skriver hun i et opslag på sin Instagram, hvor hun erkender, at verden ser noget anderledes ud for hendes fire børn.

Hun nævner selv sin ældste søn, den syvårige Winston, som ikke får lov at hente post oppe ved den trafikerede vej, familien bor ved.

Alice og Christian Stadils fire børn Alice og Christian Stadil har sammen børnene Winston på syv, Hamilton på seks, datteren Harper på fire og så lille etårige Archibald.

Og det får han stadig ikke lov til, fortælller hun, da B.T. fanger hende mandag. Men der er sket ændringer, og det fortsætter fremadrettet.

»Mine børn får ikke lov til så meget, som jeg gjorde, da jeg var på deres alder, og det er der selvfølgelig flere grunde til,« siger Alice Stadil.

Hun indrømmer dog også, at det hænger sammen med – ligesom det sikkert gør hos mange andre forældre – at det nogle gange er nemmere at gøre det selv. Især når der er fire børn, der skal være klar.

»Men nu lader jeg dem gøre flere ting selv. Forleden skulle jeg hente vores fireårige datter, og så lod jeg de to drenge på seks og syv år være alene hjemme i en halv time. Og de var jo bare mega stolte, da jeg kom hjem,« siger moren, der anerkender fordelene ved at lade børnene gøre ting selv.

Det var oprindeligt Alice Stadils søster, der mindede hende om deres rideture, som de klarede på egen hånd. En samtale, der har sat noget i gang hos moren til de fire børn.

Hun læser i forvejen meget om børneopdragelse, og selv om hun siger, man ikke kan nå alt, så kommer der et øget fokus på selvhjulpenhed den næste tid hos familien Stadil.

»Jeg blev faktisk lidt ked af, at jeg måske frarøver dem læringen ved at gøre det selv. Så nu er vi altså startet med lidt flere ansvarsområder for de små. De dækker bord og får lov til at ordne deres egne senge, og det går godt,« lyder det fra en glad mor.