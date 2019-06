Når man har været gift i mange år, kan det være svært at forestille sig et liv uden hinanden.

For nogle ligefrem fuldstændig umuligt.

Sidstnævnte er tilfældet for rocklegenden Alice Cooper, som ikke har lyst til at leve et liv som hans kone, Sheryl Goddard, ikke er en del af.

Derfor har parret, der har været gift i 43 år, lavet en såkaldt 'dødspagt'. Det afslørede den 71-årige rockstjerne for nyligt i et interview med det britiske medie Mirror.

»Vi har lavet en pagt - vi kan på ingen måde leve uden hinanden,« sagde Alice Cooper, hvis borgerlige navn er Vincent Damon Furnier, og tilføjede:

»Jeg kan ikke leve uden hende. Vi har altid sagt, at der aldrig vil opstå en situation, hvor en af os sørger tabet af den anden. Når det engang sker, så forlader vi denne jord sammen.«

Om pagten ligefrem indebærer, at rocklegenden vil tage livet af sig selv, hvis hans bedre halvdel dør først - og visa versa - siger han ikke i interviewet.

Alice Cooper lægger dog ikke skjul på, hvor stor kærligheden til konen, Sheryl Goddard, som han blandt andet kalder »den bedste pige i verden« og »min bedste ven,« er.

Alice Cooper og Sheryl Goddard har været gift i 43 år. Foto: ROBYN BECK Vis mere Alice Cooper og Sheryl Goddard har været gift i 43 år. Foto: ROBYN BECK

I interviewet fortæller han også, at parret ikke har været hinanden utro en eneste gang i løbet af deres 40 år lange ægteskab. Et faktum, som nærmest er imponerende taget i betragtningen af rocklegendens mangeårige karriere i musikbranchen, hvor utroskab og knuste ægteskaber ikke er en sjælden forekomst.

Parret har været uadskillelige siden 1975, hvor den i dag 61-årige Sheryl Goddard blev danser for musikeren.

Sammen har de tre børn.

Deres ældste datter er 39-årige Calico Cooper, som er sanger og skuespiller, og som siden 2000 har optrådt på scenen sammen med sin far. Derudover har de sønnen Dash på 34 og datteren Sonora Rose på 26.