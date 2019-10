Hans navn stammer fra en gammel jødisk ghetto i Tyskland. Han har gået på en københavnsk 'bølleskole'. Han er ven af grevinde Alexandra. Og så tog han en klog beslutning lige inden finanskrisen.

En beslutning, der har ført til, at han i dag kan kalde sig Danmarks 36. rigeste mand med en formue på 3,2 milliarder kroner.

Men rigmanden Mikael Goldschmidt, der flere gange er kommet grevinde Alexandra til undsætning, gør ikke det store væsen af sig i offentligheden:

»Det er ikke mig at løbe op ad den røde løber. Lad de andre om det. Jeg skal bare drive min forretning og passe det, jeg skal passe på,« forklarede han i et interview med Berlingske i januar.

Grevinde Alexandra har flere gange fået hjælp af rigmanden Mikael Goldschmidt. Foto: Henning Bagger

Og han er god til at passe sin forretning.

Den københavnske ejendomsmatador er efterhånden fast mand på listen over Danmarks rigeste.

I år er formuen ligesom sidste år anslået til 3,2 milliarder kroner.

Det var også gennem sine mange ejendomme, han hjalp grevinde Alexandra.

Jeg kan ikke trække mig fra det her. Jeg har skabt det ud af ingenting Mikael Goldschmidt, milliardær og ejendomsmatador, til Berlingske

Første gang i 2016, da hun skulle bruge en midlertidig bolig efter salget af sin villa i Hellerup.

Mikael Goldschmidt havde en god herskabslejlighed nær Amalienborg, som grevinden kunne leje.

Og da grevindens ældste søn, prins Nikolai, havde brug for noget at tage sig til efter at have droppet livet som soldat i Forsvaret, var rigmanden klar med en hjælpende hånd igen.

Prins Nikolai fik en praktikplads i hans ejendomsselskab.

Prins Nikolai fik en praktikplads hos Mikael Goldschmidt, efter han droppede sin uddannelse i Forsvaret. Foto: FRANCK ROBICHON

Købmandsskabet ligger i blodet for den københavnske rigmand, hvis far var grosserer. Familienavnet stammer dog tilbage fra en jødisk ghetto i tyske Frankfurt i 1400-tallet.

Allerede som 22-årig købte han sin første ejerlejlighed. Han satte den i stand og solgte den med god fortjeneste.

Og derfra kørte det videre. Han købte og købte og har især købt mange ejendomme i området omkring Esplanaden i København.

Det var her han voksede op – i Jens Kofoeds Gade. De første år af sit skoleliv gik han på Nyboder Skole, som han selv kalder en rigtig ’bølleskole’.

Under finanskrisen var han en af de få ejendomsmatadorer, der ikke gik ned.

Mikael Goldschmidts købmandsnæse havde fået ham til at sælge den største del af sine ejendomme et år før krisen.

Han fik mere end to milliarder ud af handlen. Pengene har han efter krisen blandt andet geninvesteret i ejendomme.

Ifølge Søren Jakobsen, der er forfatter til flere bøger om Danmarks rigeste, er der grund til respekt for Mikael Goldschmidt succes:

»Han har været forsigtigt og fornuftig og har spredt sine investeringer,« siger han med henvisning til, at milliardæren både har købt sig ind i isenkræmmerkæden Imerco og har gang i et kæmpe boligbyggeri ved Hillerød.

Selv om milliardæren efterhånden har rundet 62 år, har han ikke tænkt sig at lade sig pensionere endnu.

»Jeg kan ikke trække mig fra det her. Jeg har skabt det ud af ingenting. De 30.000 kr., jeg begyndte med, var skrabet sammen med møje og besvær. Jeg stortrives med at se det her vokse,« forklarede han i interviewet med Berlingske, hvor han dog også fortalte, at både hans voksne søn og datter var på vej ind i firmaet.

B.T. ville gerne have talt med Mikael Goldschmidt, men hans sekretær oplyste, at han er på forretningsrejse.