54-årige grevinde Alexandra er ikke ked af sin alder - og slet ikke den visdom, der følger med de ekstra år på bagen. Den kunne hun godt have brugt tidligere i sit liv.

»Jeg kunne godt ønske, at jeg havde havde al den erfaring, som jeg har nu, her ti år senere, for ti år siden,« siger hun ifølge Se og Hør i et interview til magasinet Chrichri.

Det seneste årti har da også budt på lidt af hvert for grevinde Alexandra.

Først blev hun gift med den 14 år yngre Martin Jørgensen. Så blev de skilt. En skilsmisse, der på ingen måde gik stille for sig.

Ikke mindst, fordi Martin Jørgensen ganske kort tid efter fandt sammen med den tidligere X-factorvært Eva Harlou.

Grevinden har tidligere i et ekslusivt interview med B.T. fortalt om den hårde tid efter bruddet.

I mange timer sad hun på sin terasse viklet ind i et tæppe og overvejede, hvordan hun skulle gribe sit fremtidige liv an.

Men heldigvis var hun ikke alene.

»Jeg har nogle fantastiske venner og et enestående netværk. Når man går igennem en krise, er det meget livsbekræftende at se, at ens vennekreds er fuldstændig intakt,« sagde hun dengang til B.T.

I interviewet med Chrichri uddyber hun, at hun set i bakspejlet kunne have sparret sig selv for meget.

»Jeg vil ikke bytte den alder, det sted, jeg er nu, for noget. (...) Men jeg kan da godt sige nu, at hvis jeg vidste for ti år siden, hvad jeg gør nu med de livserfaringer, jeg har gjort mig, så kunne jeg godt have sparet mig selv for mange op- og nedture,« siger hun til Chrichri.

Grevinden har også tidligere talt ud om skilsmissen med Prins Joachim, som hun ser tilbage på med 'triste tanker'.

Hun fortryder dog ikke skilsmissen, fortalte hun sidste år til ALT for damerne.

»En lykkelig skilsmisse er meget bedre end et dårligt ægteskab. Når nu jeg ikke kunne have et lykkeligt ægteskab, har jeg det næstbedste, og det er en lykkelig skilsmisse,« sagde Alvxandra til Alt for damerne sidste år.

Især det seneste års tid har livet dog også budt på mange positive oplevelser for grevinden.

Hun har blandt andet debutteret som model på et portrætmaleri, udgivet singlen 'Wash me Away' og skrevet bogen 'Mit lykkelige land.'